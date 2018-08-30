Информационное агентство Newsroom24 стало лауреатом «Первой Народной Медицинской Премии»

Информационное агентство Newsroom24 стало лауреатом «Первой Народной Медицинской Премии», награждение которой состоялось 30 августа, в четверг, в Театре юного зрителя в Нижнем Новгороде. Агентство новостей получило диплом лауреата в номинации «Социальное призвание».

Кроме того, почетной грамотой отмечена журналистка Newsroom24 Юлия Слапогузова.

Напомним, в 2018 году в голосовании по присуждению премии в течение пяти месяцев приняли участие более 283 тысяч жителей Нижегородской области, выразивших слова благодарности и поддержки медикам. На победу в премии претендовали 133 медицинских учреждения региона.

Также в рамках спецноминации «Социальное признание» были определены представители СМИ, которые объективно освещали деятельность работников здравоохранения.

Ранее сообщалось, что победителей «Первой Народной Медицинской Премии» наградили в Нижнем.

Фото: Анастасия Андронова