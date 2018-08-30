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Информационное агентство Newsroom24 стало лауреатом «Первой Народной Медицинской Премии»
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Информационное агентство Newsroom24 стало лауреатом «Первой Народной Медицинской Премии» 

Newsroom24 5 часов назад
Фото: Newsroom24
Информационное агентство Newsroom24 стало лауреатом «Первой Народной Медицинской Премии», награждение которой состоялось 30 августа, в четверг, в Театре юного зрителя в Нижнем Новгороде. Агентство новостей получило диплом лауреата в номинации «Социальное призвание».
Кроме того, почетной грамотой отмечена журналистка Newsroom24 Юлия Слапогузова.
Напомним, в 2018 году в голосовании по присуждению премии в течение пяти месяцев приняли участие более 283 тысяч жителей Нижегородской области, выразивших слова благодарности и поддержки медикам. На победу в премии претендовали 133 медицинских учреждения региона.
Также в рамках спецноминации «Социальное признание» были определены представители СМИ, которые объективно освещали деятельность работников здравоохранения.
Ранее сообщалось, что победителей «Первой Народной Медицинской Премии» наградили в Нижнем.
Фото: Анастасия Андронова
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