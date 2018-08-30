Александр Михайлов считает Тверскую улицу родной

За свою творческую карьеру российский актер, кинорежиссер и педагог Александр Михайлов успел сыграть более 75 ролей в кино и свыше 50 ролей в театре. Однако народную любовь народному артисту РСФСР и Приднестровской Молдавской Республики принесли такие киноленты, как «Карнавал», «Мужики» и, конечно же, «Любовь и голуби».

Несмотря на свою занятость, Александр Яковлевич согласился на интервью. Мы встретились у Театра Российской армии, где было запланировано выступление актера.

Стильный пиджак, солнцезащитные очки — стройный и подтянутый 73-летний Александр Яковлевич похож на героя современных фильмов. Но в голове почему-то крутится фраза героини фильма «Любовь и голуби» (что поделаешь — слишком яркий образ воплотил в киноленте актер): «Это откудова к нам такого красивого дяденьку замело?» Не одна я заметила на Суворовской площади народного артиста — случайные прохожие ринулись к нему, чтобы взять автограф, поздороваться и сфотографироваться. Только спустя 15 минут мы начали беседу.

— Александр Яковлевич, вы родились далеко от Москвы — в поселке городского типа в Читинской области. Жили во Владивостоке, Саратове, Москве. А какой город ваш любимый?

— Я по-прежнему люблю свою малую родину Забайкалье, тайгу, сосновые и кедровые рощи, городок под Читой, хотя давно там не живу. А мои любимые города — это, конечно, Москва и Владивосток.

— Вы приехали в Москву в сознательном возрасте, помните ваше первое свидание со столицей?

— Мое первое свидание с Москвой было давно, но я его хорошо помню. Она была сероватая, невыразительная, холодная. Я застал чудовищные моменты, когда были горбачевские, ельцинские времена, и ничего, кроме унижения и стыда, я не испытывал. В то время волчата хватали офицеров в погонах, провоцировали их на драки. Сколько я таких ребят спасал, это катастрофа. Все эти настроения сказывались и на облике города… Заброшенные парки, неухоженные дома, разбитые дороги, темные улицы. Та Москва совершенно не похожа на нынешнюю. То был чужой город. А эта Москва — родной.

— А какие места в Москве для вас самые дорогие, памятные?

— В 1969 году я окончил театральный факультет Дальневосточного педагогического института искусств по специальности «Актер театра и кино». А после окончания 9 лет работал актером в Саратовском драматическом театре имени Карла Маркса.

О столице я и не мечтал. Но меня пригласили в Театр имени Марии Ермоловой. Вы знаете, у этого здания интересная история. Изначально это был один из самых крупных особняков на Тверской улице, построенных в 1830-х годах. Затем двухэтажный дом с мезонином купила жена купца первой гильдии Лидия Постникова и превратила его в торговый пассаж. На первом этаже были магазины, а на верхних — меблированные комнаты. В советское время здание перешло театру Мейерхольда, а потом владельцу — театру имени великой актрисы, где я и сейчас играю в спектакле «Самая большая маленькая драма». Сегодня и театр, и Тверская стали для меня родными. Я не могу не отметить, какая грандиозная работа проделана в Москве за короткий срок. Отличные дороги, хорошее освещение, волшебная подсветка, реставрация памятников архитектуры, храмов. Такое перевоплощение города не может не радовать.

СПРАВКА

Александр Михайлов родился 5 октября 1944 года в поселке Оловянная Читинской области. Детство его прошло в поселке Цугульский Дацан. Маленький Саша мечтал о дальних морских странствиях, хотел быть моряком. Окончив 7 классов, Саша уговорил маму переехать во Владивосток. Но в мореходку малолетнего парнишку не взяли, пришлось идти в ремесленное училище, после окончания которого новоиспеченный слесарь устроился моряком на дизель-электроходах «Ярославль», «Курган» и два года бороздил Охотское, Берингово, Японское моря, ходил к Аляске. Затем матрос Тихоокеанского флота работал электромехаником на заводе, а после и на швейной фабрике… Но попав зрителем на спектакль, заболел театром.