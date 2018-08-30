Александринский театр открыл 263-й сезон

По традиции этот день начался с возложения венков к могилам императриц Елизаветы Петровны, которая основала театр, и Александры Федоровны, в чью честь он был назван, передает телеканал «МИР 24».

Сезон же открывает спектакль «Сирано де Бержерак» режиссера Николая Рощина . В этом году «Александринка» отмечает пятилетие Новой сцены. И международный театральный фестиваль будет полностью посвящен этому событию.

«Та задача, которая стояла пять лет назад, даже больше, когда мы планировали, когда строились, задача, чтобы новая сцена не стала филиалом основной сцены театра. Чтобы она имела свою функцию, была неким центром искусств. Неким центром театральной культуры, чтобы в ней были соединены разные направления», — рассказал художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин

Театр подготовил для своих зрителей насыщенную культурную программу. Ожидается пять премьер, среди них постановка Фокина «Рождение Сталина». Спектакль выйдет в феврале, но уже вызывает споры.

Продолжится работа и с молодыми режиссерами. Ожидается много гастролей — труппа отправится в Милан и Шанхай, а завершится тур на Дальнем Востоке.

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