«Цветочный джем»–2018, Майк Шинода и фестиваль змеев: куда сходить в выходные

Парк Горького представит программу, посвященную 1 сентября, Майк Шинода из Linkin Park — сольный альбом, а на московских улицах расцветут необычные сады: редакция портала Москва 24 — о лучших событиях предстоящих выходных.

"Цветочный джем" Крупнейший фестиваль ландшафтного дизайна во второй раз пройдет в Москве. Ведущие мастера разбили в городе более 1,5 тысячи садов, каждый из которых представляет собой настоящее произведение искусства. Чтобы не заблудиться, следуйте краткому путеводителю по «Цветочному джему», который мы составили специально для вас.

Когда: до 9 сентября

День знаний в Парке Горького Парк Горького приглашает отметить начало нового учебного года. В 12:00 в Ажурной беседке даст концерт «Ансамбль детских музыкальных инструментов». Следом за культовой формацией инфантильных авангардистов выступит Radio Kamerger — молодая группа, влюбленная в классику брит-попа.

В летнем кинотеатре «Пионер» с 12:30 до самого вечера будет работать лекторий. Спикеры расскажут о том, как научиться понимать современных детей и помочь ребенку найти свое призвание в жизни. Завершится лекторий открытой дискуссией «Парк Горького: Фабрика счастливых людей» с представителями Московского музея современного искусства.

На Пушкинской набережной подготовили программу для начинающих диджеев и исполнителей хип-хопа. Мастер-классы проведут MC Moonstar, DJ N-Tone, Banzay и Robin. Там же можно будет послушать лекции о молодежных субкультурах и уличном искусстве.

А в 21:00 в музее «Гараж» выступит ливанский саунд-артист Тарек Атуи. Музыкант из Бейрута выпускает свои записи на легендарном лейбле Staalplaat, ответственном за релизы Muslimgauze и Maeror Tri.

Где: Парк Горького Когда: 1 сентября, 12:00 "Усадьба Jazz Kids" В парке «Сказка» пройдет благотворительный концерт «Усадьба Jazz Kids». На сцене выступят исследователи загадочной Африки Sofoli, гости с Карибских островов Ensemble Cubano, афрофутуристы Buduchi и группа «Залив кита». Выручка от продажи билетов пойдет на помощь творческим студиям для детей с особенностями развития.

Где: Парк «Сказка» Когда: 2 сентября, 14:00 Майк Шинода в Adrenaline Stadium Год назад для всех фанатов группы Linkin Park стала шоком неожиданная смерть ее лидера Честера Беннингтона. Преодолению горя от этой утраты во многом посвящен первый сольник его коллеги по LP Майка Шиноды. Мини-альбом Post Traumatic, вышедший в июне этого года, стал глубоко личным высказыванием, которым Майк готов поделиться с московскими слушателями.

Где: Adrenaline Stadium Когда: 1 сентября, 20:00 "Норвежские читки" в «Школе драматического искусства» Норвежец Юн Фоссе — один из лучших современных драматургов и «обновителей» театрального искусства. Сразу четыре его пьесы вошли в спектакль «Норвежские читки». Под руководством режиссера Александра Огарева актеры исполнят импровизацию по мотивам произведений Фоссе «Жить тайно», «Телемах», «Вон там» и «Свобода».

"Минимализм и простота его пьес соседствуют с бездонной глубиной и безбрежностью трактовок. Как всякая настоящая поэзия, его драматургия вырывается из рамок однозначной концепции. Одинаково верными кажутся противоположные утверждения", — рассказывает автор постановки о творчестве Юна Фоссе.

Где: Театр «Школа драматического искусства» Когда: 1 сентября, 20:00 "Йэлена" в «Практике» Совместное творение режиссера Федора Павлова-Андреевича и художницы Кати Бочавар . «Йэлена» — спектакль одного актера, а вернее — актрисы Алины Насибуллиной. Экспериментальная постановка основана на сказке Людмилы Петрушевской «Новые приключения Елены Прекрасной». Раз в тысячу лет рождается самая красивая женщина на свете. И из-за этого начинается война. Этот античный миф раскроется в «говорящей скульптуре», которой по замыслу авторов должна стать актриса.

Где: Театр «Практика» Когда: 1 сентября, 20:00 "День Бородина" Военно-исторический фестиваль пройдет в музее-заповеднике «Бородинское поле». Его участники и гости почтят память солдат, павших в одном из самых кровопролитных сражений Отечественной войны 1812 года. Фестиваль начнется с возложения цветов к памятнику «Мертвым Великой армии» в деревне Шевардино, а завершится в селе Бородино, где пройдет реконструкция битвы.

Где: Шевардино, батарея Раевского, Бородино Когда: 2 сентября, 10:30-16:00 Фестиваль садов в «Царицыне» В Царицынском саду в эти выходные можно будет сходить на фестиваль исторических садов. Жюри конкурса отобрало 22 проекта, реализованные на территории музея-заповедника. Сады, выращенные для фестиваля, демонстрируют развитие ландшафтного дизайна от эпохи короля Людовика до постмодернистских поисков наших дней.

Где: Музей-заповедник «Царицыно» Когда: до 9 сентября

"Пестрое небо" И кроме того, в «Царицыне» пройдет уже шестнадцатый по счету фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо». Хедлайнерами шоу станет французская команда AWITA: коллектив поднимет в небо гигантских воздушных змеев, которые уже успели порадовать зрителей по всему миру. Для детей и взрослых также проведут мастер-классы, на которых расскажут, как своими руками создать простейший летательный аппарат.

Где: Музей-заповедник «Царицыно» Когда: 1-2 сентября