«Простак с ноткой лирической грусти». Вспоминая Романа Ткачука

31 августа — день рождения Романа Ткачука , одного из любимых советских актеров, ушедшего из жизни в 1994 году.

Театральные критики называли амплуа этого актера: «глупый простак с ноткой лирической грусти». Сам Роман Ткачук, хотя и знал, что многие считают его лицо глупым, стремился играть драматические роли. И даже в комедии пытался найти философское и вечное. Бывало, его путали с Юрием Никулиным , кто-то знал как пана Владека из «Кабачка „13 стульев“. Многие восхищались им как комедийным артистом, но конец жизни у Ткачука обернулся личной трагедией.

В 1982 году в московском Театре сатиры состоялась премьера спектакля по пьесе Николая Эрдмана „Самоубийца“. На главную роль — безработного Семена Подсекальникова — режиссер Валентин Плучек назначил артиста Романа Ткачука. По сюжету его герой решает покончить с собой. На сцене в конце спектакля артисту пришлось лежать в гробу. Далеко не все актеры решаются на такое, считают плохой приметой. Спектакль вскоре закрыли по цензурным соображениям. Через четыре года возродили, и снова Ткачук ложился в гроб.

В актерской среде считают, что страшная примета сделала свое дело: через десять лет Роман Денисович скоропостижно умер вместе со своей супругой. Ему был шестьдесят один год. Смог ли он отказаться от той роли, которая, как считают многие, стала для артиста роковой?! Наверное, нет. Потому что всю жизнь на первом месте для него была только работа.

Нет фото без гримас

— Отец жил театром и мало чем другим увлекался, — вспоминает сын Никита Ткачук. — Приходил домой с репетиции, отдыхал, учил роль — и снова в театр на спектакль. И все дома было подчинено его работе, его расписанию.

Только на сцене Роман Ткачук чувствовал себя здоровым. Всю жизнь у него было слабое горло, которое часто болело. К тому же с возрастом начала подводить нога, поэтому в жизни Роман Денисович прихрамывал. Но как только он выходил на сцену, забывал о болячках. И зритель ничего не замечал. По воспоминаниям друзей, в его семейном фотоальбоме не было ни одной нормальной фотографии — везде он кривлялся и гримасничал.

— Рома был замечательным человеком, тихим, нежным, трогательным, — рассказывает Александр Ширвиндт . — Когда кто-то в спектакле играл в неполную силу или что-то путал, он тихо страдал. Его выпуклые глаза выкатывались еще больше. Все это видели и тогда подтягивались, начинали играть лучше. Только чтобы его не расстраивать.

— Рома был необыкновенный, интеллигентный, теплый, домашний, — вспоминает подруга семьи Ткачук Дина Андреевна. — Помню, как играл с маленькой внучкой Катей. Ползал на четвереньках, катал свою малышку — самую любимую после жены Майи. И еще у него тогда был маленький волнистый попугайчик. Но он разговаривал! Звал внучку: „КатяКатяКатя“. А вот с Романом отношения у него испортились. Как-то попугайчик летал по квартире и не хотел возвращаться в клетку. Рома взял газету и шлепнул его по клюву. Попугайчик обиделся и перестал с ним „общаться“.

— Да, Рома мог и выпить, всегда при нем была бутылочка хорошего напитка, бутерброды, какая-то домашняя закуска, — вспоминал Михаил Державин . — Бывало, после спектакля у себя в гримерке он устраивал маленькие вечеринки. Но он никогда не напивался до какого-то беспамятства или буйства.

Роман Ткачук в программе „Кабачок „13 стульев“, 1978 год “Жена — стерва, тебя не кормит!»

Помимо театра, Роман Ткачук снимался в кино, всего на его счету более тридцати фильмов. Среди них: «Бумбараш», «Хорошо сидим!», «Ты — мне, я — тебе», «Чиполлино», «Анискин и Фантомас» и многие другие. Но самая настоящая слава к артисту пришла после его участия в популярной телепередаче «Кабачок „13 стульев“. За эту работу актер даже получил звание заслуженного деятеля культуры Польши. В „Кабачке“, где играли и многие другие артисты Театра сатиры, Роману Ткачуку досталась роль пана Владека. Экономист треста на работе, дома он был подкаблучником пани Терезы. Эта пара была особенно любима зрителями. Исполнительницу роли пани Терезы Зою Зелинскую и Ткачука поженили в народе. Но на самом деле артисты дружили семьями.

— Рома был образованным человеком, любил читать, мы часто обменивались с ним книгами, — вспоминает Зоя Николаевна. — Над своей ролью в „Кабачке“ он работал так же серьезно, как и в театре или в кино. Был очень ответственным. Если помните, наши герои в передаче много поют известные мировые шлягеры на разных языках. Так вот я всегда не любила учить эти песни, часто не попадала в фонограмму. Чтобы этого не было заметно, поворачивалась к телекамере спиной. А Роман злился на меня за это. С его стороны за мной всегда был контроль.

Зрители жалели подкаблучника пани Владека. Однажды Ткачук поехал в другой город на съемки фильма. Узнав, что приехал Владек, все бабушки из ближайших домов ринулись на съемочную площадку. Они приносили молоко, хлеб, овощи со своих огородов и причитали: „Милый, поешь. У тебя жена такая стерва, она же тебя не кормит!“

— Папа любил свою популярность, — продолжает рассказ Никита Ткачук. — Происходили смешные случаи. Например, были артисты театра на гастролях в Ленинграде. Швейцар в гостинице отцу постоянно улыбался, вежливо здоровался. Но однажды произнес: „Здравствуйте, здравствуйте, гражданин Никулин“. Да, внешняя схожесть у них действительно была.

»Как я буду жить без нее?!»

Супруга артиста — театровед Майя Гнездовская — работала в Узбекистане на телевидении и на радио. По приезде в Москву тоже устроилась в телецентр в литературно-драматическую редакцию. В свое время Гнездовская была редактором всех спектаклей кукольного театра Сергея Образцова , которые снимали для телевидения: «По щучьему велению», «Заячья школа», «Волшебная лампа Аладдина», «Необыкновенный концерт» и других.

— Майя была для Ромы ангелом-хранителем, — вспоминал Михаил Державин. — Это была поразительная пара друзей, соратников. И хотя Ткачук пользовался бешеным успехом у женщин, он любил только жену и относился к ней необыкновенно нежно.

Супруга Романа Денисовича всегда ездила с ним на гастроли. И отдыхать они старались только вместе, не хотели надолго расставаться.

Роман Ткачук с женой

— Летом 1993 года мы с женой и Роман с Майей поехали в Мисхор в дом отдыха «Актер», — вспоминал телеоператор Лев Стрельцин. — Поселились в соседних номерах. Вместе с Майей и Романом ездили в Ливадию, делали шашлыки, устриц ловили. Хорошо помню, как Майя, веселая, радостная, держа в руках бутылку «Абрау-Дюрсо» , плавала в лагуне, окруженной громадными камнями. Роман, глядя на нее, был счастлив. Говорил, что они будут вспоминать этот отдых всю оставшуюся жизнь. Но судьба распорядилась так, что оставшаяся жизнь оказалась очень короткой. Да, последнее время Роман знал, что его жена тяжело больна, но надеялся, что все обойдется, и старался не говорить на эту тему даже с друзьями.

Когда супруге Романа Ткачука объявили об онкологическом заболевании, их сын Никита уже жил в Америке. Он закончил постановочный факультет Школы-студии МХАТ, работал в театре (иногда участвовал в постановках Театра сатиры), на телевидении. Супруги хоть и были удручены внезапным отъездом единственного сына, но препятствовать ему не стали.

О болезни жены Роман Денисович редко кому рассказывал. Только однажды в театре коллегам сказал: «Если Майка умрет, я жить без нее не буду». Незадолго до своего ухода Майя Гнездовская несколько месяцев лежала в больнице. Каждый день Ткачук привозил жене домашнюю еду. Проблема с продуктами была большая, но он умудрялся их доставать. Ему предлагали помощницу, но Роман Денисович хотел кормить любимую только сам. Ее выписали из больницы 9 января 1994 года. Врачи уже понимали, что больше ничем женщине не поможешь. Она умерла в ночь на 10 января на руках у мужа. Роман Денисович тут же позвонил сыну в Америку, сообщил о трагедии. Когда приехали забирать тело Майи, артист запротестовал, настоял на том, чтобы оставили супругу дома…

Рано утром в квартиру Ткачуков пришла соседка. Она-то и обнаружила мертвым Романа Денисовича. Он лежал на соседней кровати с любимой. Прощание с Романом Ткачуком и Майей Гнездовской проходило в фойе Театра сатиры. Похоронили их в одной могиле на Долгопрудненском кладбище. Вместе они прожили больше тридцати лет и умерли в один день.