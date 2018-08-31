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Рубцовск сэкономит 18 млн рублей на реконструкции драматического театра
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Рубцовск сэкономит 18 млн рублей на реконструкции драматического театра 

АиФ — Алтай 19 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Постановление о сокращении доли софинансирования Рубцовска по арограмме «80Х80» подписал врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. Краевой бюджет возьмет на себя не 50% расходов (как планировалось ранее), а 80%.
Как пояснили в администрации Рубцовска, к примеру, на реконструкции Рубцовского драматического театра город может сэкономить 18 млн рублей: доля города сократилась с 30 до 12 млн рублей.
Напомним, реконструкция Рубцовского драматического театра началась в сентябре 2017 года. Весь объем работ должны завершить к 31 октября 2019 года.
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