Рубцовск сэкономит 18 млн рублей на реконструкции драматического театра

Постановление о сокращении доли софинансирования Рубцовска по арограмме «80Х80» подписал врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко . Краевой бюджет возьмет на себя не 50% расходов (как планировалось ранее), а 80%.

Как пояснили в администрации Рубцовска, к примеру, на реконструкции Рубцовского драматического театра город может сэкономить 18 млн рублей: доля города сократилась с 30 до 12 млн рублей.

Напомним, реконструкция Рубцовского драматического театра началась в сентябре 2017 года. Весь объем работ должны завершить к 31 октября 2019 года.