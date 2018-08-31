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На Камчатке перед военнослужащими ТОФ выступили артисты Центрального Академического театра Российской Армии
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На Камчатке перед военнослужащими ТОФ выступили артисты Центрального Академического театра Российской Армии 

ТК «Звезда» + ещё 1 17 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Они исполнили русские народные и военно-патриотические песни из репертуара коллектива, читали стихи, монологи из спектаклей, показывали миниатюры.
В соединениях и частях Войск и сил на Северо-востоке России и перед экипажами кораблей Подводных сил Тихоокеанского флота с концертами выступили артисты Центрального Академического театра Российской Армии.
За три дня концертная бригада побывала в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, а также на военных полигонах Радыгино и Англичанка. Для морских пехотинцев, береговых ракетчиков и подводников актёры исполнили русские народные и военно-патриотические песни из репертуара коллектива, читали стихи, монологи из спектаклей, показывали миниатюры.
Тихоокеанцы поблагодарили актёров за яркие выступления и пригласили творческий коллектив как можно чаще посещать части флота, которые обеспечивают безопасность России на Камчатском полуострове.
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