Ещё
Армен Джигарханян уволил родителей бывшей жены из театра
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет

Армен Джигарханян уволил родителей бывшей жены из театра 

Вечерняя Москва + ещё 2 59 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
На время расследований Виталине Цымбалюк-Романовской запретили выезжать из страны.
Народный артист СССР Армен Джигарханян в прошлом году развелся с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Он обвинил бывшую жену в воровстве, присвоении имущества и покушении на его жизнь. Бывшую супругу Джигарханяна сняли с поста директора театра, а сейчас уволили и ее родителей. Судебный процесс вызвал большой резонанс в обществе.
Армен Джигарханян добавил, что увольнение родителей Цымбалюк-Романовской прошло публично.
Артист рассказал, что несмотря на развод, он так и не обрел покой. Во время судебного процесса общественность сильно переживала за здоровье заслуженного артиста. Сейчас эта обязанность легла на плечи медсестры Людмилы.
Отметим, что бывшей супруге Армена Джигарханяна грозит штраф в размере 200 тысяч и тюремное заключение до двух лет, сообщили на страницах глянцевых изданий.
Вечерняя Москва: последние новости
Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей: окунитесь в сказочный мир в Коломенском Малый театр представил репертуар нового сезона Татьяна Васильева: «Мне было жалко Андрея Миронова…»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности1
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кто пустил автомат Калашникова в кино11
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
А вы видите животных на фотографиях?43
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:08
Мультики, которые все ждут в 2019
Кино
03:30
Отвратительные принцы из мультиков
Кино
02:59
Кто пустил автомат Калашникова в кино
Кино
03:44
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кино
14:02
Ленты, которые не зря переделали
Кино
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение