Армен Джигарханян уволил родителей бывшей жены из театра

На время расследований Виталине Цымбалюк-Романовской запретили выезжать из страны.

Народный артист СССР Армен Джигарханян в прошлом году развелся с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Он обвинил бывшую жену в воровстве, присвоении имущества и покушении на его жизнь. Бывшую супругу Джигарханяна сняли с поста директора театра, а сейчас уволили и ее родителей. Судебный процесс вызвал большой резонанс в обществе.

Армен Джигарханян добавил, что увольнение родителей Цымбалюк-Романовской прошло публично.

Артист рассказал, что несмотря на развод, он так и не обрел покой. Во время судебного процесса общественность сильно переживала за здоровье заслуженного артиста. Сейчас эта обязанность легла на плечи медсестры Людмилы.

Отметим, что бывшей супруге Армена Джигарханяна грозит штраф в размере 200 тысяч и тюремное заключение до двух лет, сообщили на страницах глянцевых изданий.