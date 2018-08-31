Громкий Григорий Лепс и модный Егор Крид: календарь гастролей на сентябрь

Ну, и еще десяток звезд поменьше калибром тоже приедут с концертами в Екатеринбург, это не только музыканты, но и юмористы.

Обо всём подробнее — в нашем календаре гастролей на сентябрь.

Первые осенние выходные в Екатеринбурге тоже будут насыщенными — выбирайте, куда сходить и что посмотреть.