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Громкий Григорий Лепс и модный Егор Крид: календарь гастролей на сентябрь
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Громкий Григорий Лепс и модный Егор Крид: календарь гастролей на сентябрь 

e1.ru 17 часов назад
Фото: e1.ru
Есть всё-таки один маленький плюс в том, что лето уходит, — и это плюс для любителей ходить на концерты: осенью «оживают» звезды. В сентябре в Екатеринбург приедут Григорий Лепс, Егор Крид, Артур Пирожков, а еще Линда и «Кровосток». Также ждем с гастролями два знаменитых театра — мастерскую Петра Фоменко и театр Олега Табакова.
Ну, и еще десяток звезд поменьше калибром тоже приедут с концертами в Екатеринбург, это не только музыканты, но и юмористы.
Обо всём подробнее — в нашем календаре гастролей на сентябрь.
Первые осенние выходные в Екатеринбурге тоже будут насыщенными — выбирайте, куда сходить и что посмотреть.
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