Громкий Григорий Лепс и модный Егор Крид: календарь гастролей на сентябрь 

Есть всё-таки один маленький плюс в том, что лето уходит, — и это плюс для любителей ходить на концерты: осенью «оживают» звезды. В сентябре в Екатеринбург приедут Григорий Лепс, Егор Крид, Артур Пирожков, а еще Линда и «Кровосток». Также ждем с гастролями два знаменитых театра — мастерскую Петра Фоменко и театр Олега Табакова.
Ну, и еще десяток звезд поменьше калибром тоже приедут с концертами в Екатеринбург, это не только музыканты, но и юмористы.
Обо всём подробнее — в нашем календаре гастролей на сентябрь.
Первые осенние выходные в Екатеринбурге тоже будут насыщенными — выбирайте, куда сходить и что посмотреть.