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В центре Красноярска на выходных ограничат движение
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В центре Красноярска на выходных ограничат движение 

АиФ Красноярск + ещё 1 15 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
В центре Красноярска ограничат движение из-за праздника тепла и света, который пройдет 2 сентября на Театральной площади.
Так, с 7.00 до 23.00 в воскресенье будут перекрыты следующие участки дороги:
часть улицы Бограда со стороны улицы Перенсона и улицы Вейнбаума;подъезд к гостинце «Красноярск» со стороны улицы Перенсона.
Также С 7:00 1 сентября до 23:00 2 сентября в период проведения фестиваля еды «Летняя кухня» запретят движение на следующих участках: по улице Авиационная от дома № 73 до дома № 86; по проезду с восточной стороны сквера «Покровский» от улицы Степана Разина до Авиационной.
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