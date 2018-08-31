В центре Красноярска на выходных ограничат движение

В центре Красноярска ограничат движение из-за праздника тепла и света, который пройдет 2 сентября на Театральной площади.

Так, с 7.00 до 23.00 в воскресенье будут перекрыты следующие участки дороги:

часть улицы Бограда со стороны улицы Перенсона и улицы Вейнбаума;подъезд к гостинце «Красноярск» со стороны улицы Перенсона.

Также С 7:00 1 сентября до 23:00 2 сентября в период проведения фестиваля еды «Летняя кухня» запретят движение на следующих участках: по улице Авиационная от дома № 73 до дома № 86; по проезду с восточной стороны сквера «Покровский» от улицы Степана Разина до Авиационной.