«Ещё раз, с шампанского!» В Детской филармонии ставят «не детский» мюзикл

Минувшей весной в Детской филармонии состоялся кастинг артистов в мюзикл «Парижские тайны», были распределены роли, созданы эскизы костюмов и декораций, прошли читки пьесы Евгения Муравьёва , в основу которой лёг роман, написанный в середине XIX века Эженом Сю. Летом работа над новой постановкой продолжалась, и вот на днях репетиции вышли на большую сцену — к октябрю, когда состоится премьера мюзикла, у артистов не должно остаться никаких тайн относительно раскрытия образов своих героев.

«Как девушки себя ведут?»

«Стоп-стоп-стоп! Давайте ещё раз, с шампанского!» — в словах режиссера-постановщика «Парижских тайн» Аллы Чепиноги вовсе не приглашение к легкомысленному началу дня. Просто одна из сцен мюзикла повторяется на репетиции снова и снова с того самого момента, когда официанты предлагают гостям бала игристый напиток. На репетиции мелочей не бывает, в поле зрения все, кто находится на сцене: и артисты, исполняющие главные роли, и «второстепенные» персонажи, и балет. Вот происходит ссора Маркиза и Барона, свидетелями которой становятся всё те же представители высшего света Парижа, съехавшиеся на бал. Алла Чепинога недовольна реакцией «гостей»: «Балет! Входя в зал, вы слышите крики. Как девушки ведут себя в этой ситуации? Заинтересовываются! Вам же интересно, что произошло. Разве нет? Снова!» Играет музыка, Пётр Степовик (Маркиз) и Сергей Василейко (Барон) вновь поют «на повышенных тонах», а балет, входя в «зал», выказывает на сей раз неподдельное любопытство.

Кажется, что артисты, занятые в «Парижских тайнах», перевоплощаются в своих героев с неподражаемой легкостью. С первых секунд веришь, что попал в Париж того времени: то вращаешься в высшем свете, то общаешься с беднотой в трущобах, то наблюдаешь за жизнью трудяг среднего класса. И на то, что Маркиз ходит по сцене в джинсах, на мальчишке-беспризорнике вполне себе стильный прикид, а нежнейшее создание Мари (Зульфия Гареева) пока в лосинах и футболке, просто не обращаешь внимание.

Вот это типаж!

За видимой лёгкостью — честный труд. «Работа над мюзиклом идёт сложная, и перед ребятами стоит непростая задача — они должны петь, танцевать и играть роли, перевоплощаться, — говорит музыкальный руководитель и супервайзер постановки Валерия Брейтбург. — Да, когда артист попадает в типаж, ему легче, он играет от себя. Но ведь далеко не все артисты мюзикла обладают теми чертами, которые свойственны их героям. И тогда идёт работа на преодоление. Сложная, творческая работа. Но тем она интереснее, тем ярче результат. Уверена, она приведет к духовному и профессиональному росту молодых артистов».

А они, герои, и вправду хороши. И благородный, честный, с большим и добрым сердцем Барон. И Маркиз, обладающий полярными качествами. И даже, простите, халда Горгона (Эльвира Нигматова). Впрочем, иначе и быть не могло, не зря же весьма притязательный Ким Брейтбург выбрал для реализации этого проекта именно Свердловскую государственную детскую филармонию, с которой дружен, которой доверяет («Здесь мы спокойны за судьбу спектакля») и на сцене которой уже ставил мюзикл «Дубровский».

«Если «Дубровского» можно отнести к жанру ревю, то «Парижские тайны» — это полноценный музыкальный спектакль с декорациями, сценографией, диалогами. Стилистически он более цельный: здесь есть поп, классика, мюзикловый мейнстрим, элементы рока. И шарманка! Она передаёт неповторимый французский дух», — говорит Ким Брейтбург.

В том, что сюжет XIX века будет интересен современному зрителю, композитор не сомневается. «Любовь, предательство, злодейство, вера в лучшее, добро, побеждающее зло, — вечные темы. Кроме того, здесь есть интересная детективная линия, — рассуждает Ким Брейтбург. — По большому счёту, это не детский спектакль. Но, во-первых, мы хотим привлечь взрослого зрителя в Детскую филармонию. А во-вторых, на „Парижские тайны“, уверен, можно прийти всей семьей. В этом мюзикле нет ничего ТАКОГО».

Ну а что касается джинсов… Ни на генеральных репетициях, ни на спектаклях их, конечно, не будет. Швейная мастерская филармонии колдует над созданием более 100 костюмов — роскошных платьев для дам и кавалеров высшего общества, одежды простолюдинов, «обносок» дна Парижа. И это не считая аксессуаров: головных уборов, перчаток, вееров, ридикюлей и прочей «мелочи», передающей французский колорит.

… Премьера мюзикла «Парижские тайны» назначена на 25-е и 26 октября. Тогда мы и узнаем, чем в этой истории, полной интриг, «сердце успокоится». Нет, можно, конечно, прочитать одноимённый роман Эжена Сю, но это более 1 000 страниц мелким шрифтом.