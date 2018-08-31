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Знакомство с театром марионеток на первом уроке в детсаду уезда Чансин
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Знакомство с театром марионеток на первом уроке в детсаду уезда Чансин 

ИА Синьхуа 16 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Чансин /пров. Чжэцзян/, 30 августа /Синьхуа/ — В Центральном детском саду «Баоцяо» уличного комитета Хуаси уезда Чансин провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ сегодня начался новый учебный семестр. На первом уроке малышей ждало удивительное знакомство с нематериальным культурным наследием Китая — театром марионеток и традициями этого старинного искусства. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Уезд Чансин /пров. Чжэцзян/, 30 августа /Синьхуа/ — В Центральном детском саду «Баоцяо» уличного комитета Хуаси уезда Чансин провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ сегодня начался новый учебный семестр. На первом уроке малышей ждало удивительное знакомство с нематериальным культурным наследием Китая — театром марионеток и традициями этого старинного искусства. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Уезд Чансин /пров. Чжэцзян/, 30 августа /Синьхуа/ — В Центральном детском саду «Баоцяо» уличного комитета Хуаси уезда Чансин провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ сегодня начался новый учебный семестр. На первом уроке малышей ждало удивительное знакомство с нематериальным культурным наследием Китая — театром марионеток и традициями этого старинного искусства. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй
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