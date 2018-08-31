Фестиваль «Казанская осень» завершился праздничным салютом

Восьмой Международный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень» прошел на площадке перед Дворцом земледельцев в День Татарстана. Мероприятие посетили сотни жителей и гостей Казани.

В исполнении Государственного симфонического оркестра Татарстана прозвучали отрывки всемирно известных произведений Моцарта, Россини, Чайковского и других.

В самом начале фестиваля дирижер ГСО Александр Сладковский извинился перед слушателями за то, что вынужден покинуть мероприятие по причину делового выезда в Париж. Лицом оркестра в этот вчера являлся заслуженный артист республики Василий Валитов.