Фестиваль «Казанская осень» завершился праздничным салютом 

Восьмой Международный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень» прошел на площадке перед Дворцом земледельцев в День Татарстана. Мероприятие посетили сотни жителей и гостей Казани.
В исполнении Государственного симфонического оркестра Татарстана прозвучали отрывки всемирно известных произведений Моцарта, Россини, Чайковского и других.
В самом начале фестиваля дирижер ГСО Александр Сладковский извинился перед слушателями за то, что вынужден покинуть мероприятие по причину делового выезда в Париж. Лицом оркестра в этот вчера являлся заслуженный артист республики Василий Валитов.
На сцене выступили Андрей Жилиховский и Ольга Толкмит, имеющие опыт выступлений на самых статусных площадках мира (Метрополитен-опера, Парижская, Римская и т.д.).
В 22.00 под «Марш» Салиха Сайдашева, который традиционно завершает фестиваль, в небе появились залпы салюта.