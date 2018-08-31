Саратовский оперный театр объявил об открытии очередного сезона

В Саратовском театре оперы и балета 2 октября откроется очередной, 216-й театральный сезон, сообщает сегодня, 31 августа, пресс-служба учреждения культуры.

Открытие будет отмечено гала-концертом, посвященным Году балета в России и 90-летию саратовской балетной труппы. Зрителям покажут шедевры балетной классики и номера современной хореографии.

На следующий день, 3 октября, оперная труппа театра представит оперу «Жизнь за царя» («Сусанин») Глинки, а 6 октября покажут первую премьеру сезона — детский балет «Чиполлино» Хачатуряна.

Через неделю, 13 октября, театр покажет мировую премьеру предыдущего сезона — балет«Вешние воды», посвященный 200-летию со дня рождения Тургенева. Музыку к спектаклю специально по заказу театра оперы и балета написал современный российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Владимир Кобекин

«К концу 2018 года запланировано проведение Международного проекта «Звезды мирового балета в Саратове» с приглашением лучших представителей балетного искусства. Этот проект уже перешагнул свой пятилетний рубеж и ежегодно притягивает к себе внимание зрителей. Так же в ближайших планах театра премьера театрализованного концерта под названием «Во власти Muzicl_а», в который войдут выдающиеся образцы этого жанра», — рассказали представители театра и отметили, что репетиции уже идут, а билеты поступили в продажу.

Напомним, ранее министр культуры области Татьяна Гаранина рассказала, что в 2019 году может начаться реконструкция театра оперы и балета, там пройдут демонтажные работы. Она заявила, что в некоторых частях здания отсутствует фундамент, поэтому там придется проводить глубокую реконструкцию с демонтажем входной группы и голубой гостиной, так как эта часть театра непригодна для эксплуатации в отличие от зрительного зала.