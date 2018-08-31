Ещё
Саратовский оперный театр объявил об открытии очередного сезона
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет

Саратовский оперный театр объявил об открытии очередного сезона 

Свободные новости + ещё 1 15 часов назад
Фото: Свободные новости
В Саратовском театре оперы и балета 2 октября откроется очередной, 216-й театральный сезон, сообщает сегодня, 31 августа, пресс-служба учреждения культуры.
Открытие будет отмечено гала-концертом, посвященным Году балета в России и 90-летию саратовской балетной труппы. Зрителям покажут шедевры балетной классики и номера современной хореографии.
На следующий день, 3 октября, оперная труппа театра представит оперу «Жизнь за царя» («Сусанин») Глинки, а 6 октября покажут первую премьеру сезона — детский балет «Чиполлино» Хачатуряна.
Через неделю, 13 октября, театр покажет мировую премьеру предыдущего сезона — балет«Вешние воды», посвященный 200-летию со дня рождения Тургенева. Музыку к спектаклю специально по заказу театра оперы и балета написал современный российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Владимир Кобекин.
«К концу 2018 года запланировано проведение Международного проекта «Звезды мирового балета в Саратове» с приглашением лучших представителей балетного искусства. Этот проект уже перешагнул свой пятилетний рубеж и ежегодно притягивает к себе внимание зрителей. Так же в ближайших планах театра премьера театрализованного концерта под названием «Во власти Muzicl_а», в который войдут выдающиеся образцы этого жанра», — рассказали представители театра и отметили, что репетиции уже идут, а билеты поступили в продажу.
Напомним, ранее министр культуры области Татьяна Гаранина рассказала, что в 2019 году может начаться реконструкция театра оперы и балета, там пройдут демонтажные работы. Она заявила, что в некоторых частях здания отсутствует фундамент, поэтому там придется проводить глубокую реконструкцию с демонтажем входной группы и голубой гостиной, так как эта часть театра непригодна для эксплуатации в отличие от зрительного зала.
Отметим, в июне прошлого года после встречи губернатора Валерия Радаева с премьер-министром Дмитрием Медведевым стало известно, что правительство РФ планировало выделить более 2,5 миллиарда рублей на реконструкцию театра, которая должна была начаться в 2018 году. После этого директор учреждения Ренат Мухамедьяров был уволен и обвинен в превышении полномочий. Его место занял Алексей Комаров.
В начале прошлого августа с состоянием здания театра ознакомился председатель Госдумы Вячеслав Володин, поддерживавшийпроект реконструкции. В сентябре Радаев подписал документ о выделении областного гранта на ремонт театра. Но в феврале этого года, как отмечал канал «Саратов 24», на заседании актива Саратова Володин проинформировал, что театр оперы и балета не попал в федеральную программу и средства на реконструкцию не получит.
Свободные новости: последние новости
На праздник «Поехали!» в Саратов приедут Эмма М и Роман Архипов Обновленный парк в Энгельсе украсили памятником Кобзарю Судья по делу Мухамедьярова: Театр - не однокомнатная квартира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности2
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кто пустил автомат Калашникова в кино14
10 самых ожидаемых фильмов этой осени
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:08
Мультики, которые все ждут в 2019
Кино
03:30
Отвратительные принцы из мультиков
Кино
02:59
Кто пустил автомат Калашникова в кино
Кино
03:44
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кино
14:02
Ленты, которые не зря переделали
Кино
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение