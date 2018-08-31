На открытии выступил уникальный Московский театр Мимики и Жестов.
Чтобы было понятно всем. В Воронеже стартовал ежегодный инклюзивный фестиваль «Мы — вместе». Открыли его концертом уникального Московского театра Мимики и Жестов. Он первый в мире и единственный в стране, где играют только люди с ограниченными возможностями. Кстати, там есть и воронежцы — Алексей Лемешев и Игорь Стрелкин. Главная задача актёров сделать театр доступным каждому — даже тем, кто не слышит. Все спектакли идут на жестовом языке глухих и сопровождаются переводом на русский язык. На концерте в честь открытия для воронежцев пели, танцевали, показывали миниатюры. Кроме этого, в рамках фестиваля запланирован музыкальный спектакль «Вертинский» для людей с нарушением зрения. Его проведут с тифлокомментированием — это специальное описание для слабовидящих того, что происходит вокруг. Кроме того, сегодня в книжном клубе «Петровский» актеры, представители органов власти, общества инвалидов и бизнес-сообщества обсудят проблему культурной социализации в нашем регионе и о роли тифлокомментаторов в этом процессе. — Фестиваль, я считаю, очень нужное дело: мы работаем и показываем свои таланты и интересы. Это не проходит даром. Я считаю, фестиваль необходим. Не только в Воронеже, но и в разных городах. Естественно, и за рубежом, — поделился режиссёр театра Мимики и Жеста Роберт Фомин.