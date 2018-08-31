Синьхуа (Китай): Китайская опера «А зори здесь тихие» будет представлена в Мариинском театре

По приглашению Мариинского театра и Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова с 11 по 15 сентября артисты Национального центра исполнительских искусств Китая приедут с гастролями в Россию с оперой собственного сочинения «А зори здесь тихие». «Таким образом, опера с российским стилем, но созданная китайцами, будет впервые показана за границей», — сказал режиссер данной оперы Ван Сяоин.

«Российские зрители увидят, как китайские художники показывают историю и культуру России», — сказал он. По мнению заместителя директора НЦИИ Чжао Цзячэня, опера не только глубоко затронет чувства китайских и российских зрителей, но и покажет уровень производства международных спектаклей НЦИИ.

Предстоящие культурные обмены позволят российским зрителям познакомиться не только с Китаем, но и его высшим художественным уровнем, сказал он. Сообщается, что оригинальное китайское оперное произведение по повести Бориса Васильева можно будет увидеть в Санкт-Петербурге на новой сцене Мариинского театра 11-12 сентября.

14 сентября представление «Здравствуй, Россия!» пройдет в Москве на сцене Театра Российской Армии. Китайские артисты вместе с Академическим ансамблем песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова исполнят в концертном варианте фрагменты из оперы «А зори здесь тихие», китайские народные напевы, а также широко известные в Китае советские песни военных лет.

Мероприятие будет проходить в рамках «Годов регионального сотрудничества России и Китая» и «Фестиваля культуры Китая в России-2018».