На театральный фестиваль в Самаре «Золотая репка 2018» приедут московские театры 

Фестиваль-лаборатория театров для детей «Золотая репка» создан и проводится с целью развития и поиска новых форм театрального искусства для детей и молодежи. С 2006 года Фестиваль проводится раз в два года по четным годам в Самаре. Фестивальные показы «Золотая репка 2018» представят 8 спектаклей для детей и юношества. Начнется фестиваль с лаборатории «Молодая режиссура». 5 и 6 сентября молодые режиссеры из Москвы и Санкт-Петербурга совместно с самартовцами покажут 4 эскиза спектаклей по современной драматургии. Но посмотреть спектакли и оценить творчество начинающих мастеров сцены сможет только специально сформированная фокус-группа. «ЧЕТВЕРТЫЙ БОГАТЫРЬ» (12+) Режиссер: Надя Кубайлат Фото: из открытых источников Любимые сказки на новый лад. Времена легендарных подвигов ушли. Илья Муромец лежит на печи, Добрыня давно продал свой меч, Алеша Попович и вовсе на рынке торгует. А на родную землю беда идет: лютый Ворог с непобедимым воинством. А вот богатырям до этого словно и дела нет. И неизвестно, как все обернулось бы, если в дело не вмешался бы смешной и неуклюжий простачок Филя. Он все-таки сумел вновь собрать былинных героев вместе. Самарский театр юного зрителя «СамАрт», ул. Льва Толстого, 109. 5 сентября, 12.00. «ПАПА УХОДИТ. МАМА ВРЕТ. БАБУШКА УМИРАЕТ» (16+) Режиссер: Петр Чижов Петр Чижов. Фото: pushfest.ru Спектакль по пьесе французской писательницы Фабьен Ивер, которая в 16 лет описала распад своей собственной семьи — проблема, с которой может столкнуться каждый человек. Тема раскрыта понятно и доступно даже для подростка. Забавные и порой комедийные эпизоды как бы «разбавляют» глубокие мысли и переживания. Этот новаторский спектакль также покажут в рамках работы лаборатории «Молодая режиссура». Самарский театр юного зрителя «СамАрт», ул. Льва Толстого, 109. 5 сентября, 16.00. «ПРО ТОГО, КОТОРЫЙ ХОДИЛ СТРАХУ УЧИТЬСЯ» (12+) Режиссер: Ярослав Рахманин Жили-были три брата — двое умных, а третий…Дурак? Но не все так просто. Не знал этот третий страха совсем. Плохо бояться, но страха не знать еще хуже. И отправился он этот страх искать. Как уж его не пугали старшие братья: тут и мертвецы, и вурдалаки, и упыри разные. Какой только нечисти нет! А ему все нипочем! Но в конце концов он свой страх нашел… Каким он оказался?… Самарский театр юного зрителя «СамАрт», ул. Льва Толстого, 109. 6 сентября, 12.00. «ДЕВЯТЫЙ ВЫПУСК» (12+) Режиссер: Яна Селезнева Фото: now-chita.ru Спектакль расскажет о девятом наборе учащихся Царскосельского лицея, о чести и гордости, о смелости и отваге. Царскосельский лицей сыграл важную роль в литературной жизни России XIX века. Кем был Александр Сергеевич Пушкин для воспитанников Лицея, каковы истоки творчества Михаила Юрьевича Лермонтова — об этом спектакль «Девятый выпуск». И, конечно же, о любви — к Родине, к девушке, к жизни… Все это происходит в воссозданной на сцене атмосфере XIX века — с неповторимым балами, стихами о любви и первыми робкими признаниями. Самарский театр юного зрителя «СамАрт», ул. Льва Толстого, 109. 6 сентября, 12.00. Основная программа фестиваля «Золотая репка 2018» в Самаре, которую смогут посмотреть все желающие, начнется 7 сентября. Юные зрители увидят лучшие спектакли самарских, московских и тольяттинских актеров. «СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+) Самарский театр юного зрителя «СамАрт» Режиссер: Т. Наумова, П. Самохвалов. Сказки Пушкина каждый из нас впитал с молоком матери. Они знакомы нам с раннего детства, согреты теплом домашнего очага и мудростью опытной рассказчицы Арины Родионовны. Эти волшебные истории погружают детей в мир взрослых, а взрослых — в мир детства и радости. В основу спектакля, который покажут на фестивале «Золотая репка 2018» в Самаре, вошли три сказки: «Сказка о Золотом петушке», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и «Сказка о рыбаке и рыбке». Самарский театр юного зрителя «СамАрт» (малый зал), ул. Льва Толстого, 109. 7 сентября, 11.00. «ЧУДО-РАДУГА» (3+) Московский областной государственный театр кукол Режиссер: О. Лабозин Радуга, как давно известно, — это волшебный мост, который соединяет взрослых и детей и помогает им вместе погрузиться в чудесное сказочное пространство иллюзий, открытий, узнаваний и радостного творчества. Кем станет радуга для каждого зрителя — об этом предстоит узнать, посмотрев спектакль московского театра кукол. Самарский театр юного зрителя «СамАрт» (малый зал), ул. Льва Толстого, 109. 8 сентября, 11.00, 13.00. «ЧЕРНОЕ МОЛОКО, ИЛИ ЭКСКУРСИЯ В ОСВЕНЦИМ» (16+) «Театриум на Серпуховке», г. Москва. Режиссер: Т. Михайлюк. На сцене СамАрта развернется страшное по своей сути действо — спектакль по пьесе австрийского драматурга Хольгера Шобера «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим». Все началось с экскурсии. Для немецкого подростка Томаса, отправившегося с классом на экскурсию в Освенцим, сухие цифры из учебника превращаются в реальные и страшные судьбы. Ужас деяний Третьего рейха мальчик осознает сначала на месте трагедии. А уже чуть позже, столкнувшись с польским полицейским Томашем: трагическая судьба именно его родных вписана в историю этого лагеря смерти. Самарский театр юного зрителя «СамАрт» (большой зал), ул. Льва Толстого, 109. 8 сентября, 16.00. «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ» (16+) Драматический театр «Колесо» им. Б. Г. Дроздова, г. Тольятти. Режиссер: М. Чумаченко. Фото: rating-news.ru Спектакль перенесет юных зрителей в тревожные и жестокие времена революции 1917 года. На развалинах старого мира строят светлое будущее молодые, стремящиеся к свободе и самопожертвованию герои. Среди них — бунтарь-одиночка Павка Корчагин. Он бросает вызов всему, что не соответствует его идеалам «светлого будущего». Но таким ли светлым оно окажется? Самарский театр юного зрителя «СамАрт» (большой зал), ул. Льва Толстого, 109. 9 сентября, 18.00. Фестиваль «Золотая репка» не предполагает присуждения каких-либо официальных мест и призов. Всем без исключения участникам Фестиваля вручается символ Фестиваля «Золотая Репка» — фарфоровая фигура, созданная по эскизам знаменитого итальянского поэта, кинодраматурга и художника Тонино Гуэрра.