За краеведческим музеем поставили 50 белых шатров-магазинов

За Новосибирским государственным краеведческим музеем установили более 50 белых шатров — рядом с Первомайским сквером торгуют книгами по ценам издательств или с большими скидками.

Большая книжная ярмарка открылась сегодня, 31 августа, в Первомайском сквере и продлится в течение трёх дней — с 31 августа по 2 сентября. В шатрах свой товар разместили как книжные издательства, так и магазины. Ярмарка — часть ежегодного фестиваля «Новая книга», который проходит в Новосибирске в третий раз.

«Мы сохранили прошлогодний формат, что уже хорошо. Ещё не считали количество издательств и магазинов, но, думаю, их где-то 60–70. В рамках фестиваля сегодня в баре «Открой рот» пройдут большие чтения. Выступит главная поэтическая звезда России Андрей Родионов , лауреат премии «Национальный бестселлер-2018» Алексей Сальников и другие. Подозреваю, что будет прям жарко. А завтра в «Победе» пройдёт поэтический слэм, победитель которого поедет на всероссийский слэм. Главная же звезда фестиваля, безусловно, Сальников», — рассказал корреспонденту НГС организатор фестиваля Михаил Фаустов. Он уточнил, что книгу Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», которая получила главную российскую литературную премию в этом году, тоже можно найти здесь в продаже.

Помимо ярмарки и поэтических мероприятий, в рамках фестиваля пройдут читки пьес с актёрами Первого театра и лекции, а 1 сентября в баре «Открой рот» выступит московский Театр.Doc.