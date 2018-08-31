Юных актеров Урала вновь собрала «Театральная смена»

В Челябинской области завершился второй фестиваль детских творческих коллективов «Театральная смена». Организатором праздника традиционно выступила Русская медная компания

Обменяться опытом и научиться чему-то новому собрались девять коллективов из городов присутствия РМК — Кыштыма, Карабаша, Карталов, Коркино, Варненского и Нагайбакского районов Южного Урала, а также Екатеринбурга.

В течение пяти дней более 80 юных актеров, танцоров, исполнителей и их педагоги проходили мастер-классы по актерскому мастерству, сценическому движению, речи и хореографии от профессиональных артистов, режиссеров и преподавателей из Гамбурга, Москвы, Екатеринбурга и Челябинска.

Почетными гостями фестиваля стали специально прилетевший из Германии президент международного театрального фестиваля Szenarium Festivals, актер Гамбургского театра Арвид Книппенберг и актриса театра и кино Елизавета Арзамасова

Звезда сериала «Папины дочки» поделилась с детьми секретами поэтической декламации и дала рекомендации по подготовке к поступлению в театральные вузы. Но и для тех, кто не планирует связывать жизнь с актерской профессией, мастер-классы будут полезны, ведь умение свободно и легко держаться во время публичных выступлений, говорить выразительно и убедительно, владеть голосом и жестикуляцией пригодится всегда.

"Театр — это всегда созидание, это дорога добра. Здесь ребята учатся слышать друг друга, открываться навстречу людям, говорить с ними о главном, видеть прекрасное, проникать в суть событий. Все это пригодится им ежедневно в любой профессии. Мы надеемся, что полученный на «Театральной смене» настрой на созидание поможет этим ребятам преобразить к лучшему жизнь своих ровесников в их родных городах", — отметила вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова

На гала-концерте участники фестиваля продемонстрировали, чему научились. Они представили пластические этюды, творческие импровизации, сценические сражения и мини-спектакли. Все коллективы получили сувениры и полезные подарки от Русской медной компании.