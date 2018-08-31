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С сентября будет изменена схема проезда транспорта по площади Кирова
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С сентября будет изменена схема проезда транспорта по площади Кирова 

Карельские вести + ещё 1 13 часов назад
Фото: Карельские вести
В мэрии Петрозаводска считают, что изменения повысят безопасность дорожного движения.
С сентября будет изменена схема проезда транспорта по площади Кирова в Петрозаводске, сообщает городская администрация.
С 20 сентября вводится одностороннее движение вдоль центрального входа Музыкального театра Карелии с въездом со стороны проспекта К. Маркса и установкой соответствующих дорожных знаков, — пишет портал администрации.
Также сообщается, что корректировка позволит повысить безопасность дорожного движения, снизив вероятность дорожно-транспортных происшествий.
По материалам: ptzgovorit.ru
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