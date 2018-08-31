С сентября будет изменена схема проезда транспорта по площади Кирова

В мэрии Петрозаводска считают, что изменения повысят безопасность дорожного движения.

С сентября будет изменена схема проезда транспорта по площади Кирова в Петрозаводске, сообщает городская администрация.

С 20 сентября вводится одностороннее движение вдоль центрального входа Музыкального театра Карелии с въездом со стороны проспекта К. Маркса и установкой соответствующих дорожных знаков, — пишет портал администрации.

Также сообщается, что корректировка позволит повысить безопасность дорожного движения, снизив вероятность дорожно-транспортных происшествий.