Театральная афиша Самары на сентябрь

Самарский академический театр драмы им. Максима Горького откроет свой 168-й сезон. Этот драматический театр — не только крупнейший театр Самары. Это визитная карточка и самый первый профессиональный театр города. Появился он в 1851 году. А здание знаменитого «теремка» — в 1888-м. Построено оно по проекту архитектора Чичагова, возводившего в Москве Театр Корша. «Пряничный домик» — так с любовью называют театр самарцы — располагается в живописном историческом центре города у Волги. Его репертуар очень разнообразен. Здесь рождаются как серьезные постановки, получающие самые высокие оценки на фестивалях, так и развлекательные спектакли, рассчитанные на массового зрителя.

Премьер на этот сезон планируется как минимум четыре!

В сентябре в Самару приедет режиссер Сергей Грицай и продолжит работу над «Барышней-крестьянкой» по повести А. С. Пушкина. Премьера запланирована на декабрь 2018 года.

Московский кинорежиссер Тэмо Эсадзе попробует себя на театральном поприще именно в Самаре — «Три сестры» по А. П. Чехову появятся в репертуаре в феврале-марте 2019-го.

Завершать сезон в июне 2019-го будет уже знакомый и полюбившийся Самаре молодой режиссер Михаил Лебедев , который поставил «Роковую ошибку». Вероятно, он возьмется за произведения Василия Шукшина

Театр — это живой организм, поэтому, вполне возможно, может что-то и поменяться. Но в любом случае, скучать ни актёрам, ни зрителям не придется.

Открывается сезон спектаклем «Старый дом» Алексея Казанцева . Фото: Самарский академический театр драмы им. М. Горького

"Старый дом"… Невеселое, на первый взгляд, название. Но стоит прийти на спектакль и всмотреться в этот «дом» повнимательнее — перед тобой откроется весь спектр человеческих чувств, от любви до ненависти. Выйдет наружу вся неприкрытая правда советской жизни. Здесь есть все — любовь и интриги, боль и обиды, вера и, конечно же, надежда. Надежда на то, что все будет хорошо. «Старый дом» — это символ стремления к счастью, «дому», где всегда можно верить и мечтать.

Это последняя постановка заслуженного деятеля искусств РФ Вячеслава Гвоздкова . Режиссёр Валерий Гришко.

Самарский академический театр драмы им. М. Горького, пл. Чапаева, д. 1 21 сентября в 18:00 6 октября в 18:00 Спектакль «Касатка» по пьесе Алексея Толстого . Фото: Самарский академический театр драмы им. М. Горького

Любовный альянс двух прожигателей жизни, потонувших в азарте, долгах и ложной роскоши. Эта комедия непредсказуема, как, впрочем, и сама жизнь. Над всем царит случай, любовь и постоянная необходимость выбора — дать волю чувствам или сохранить привычный комфорт. Но в конце зрителей ждет неожиданный поворот и красивый хэппи-энд.

Режиссёр-постановщик — заслуженный деятель искусств РФ Вячеслав Гвоздков

Самарский академический театр драмы им. М. Горького, пл. Чапаева, д. 1 22 сентября в 18:00 7 октября в 18:00 24 Октября в 18:00 Премьера лета — уличная драма «Роковая ошибка» по повести Михаила Рощина . Фото: Самарский академический театр драмы им. М. Горького

Произведения Михаила Рощина были особенно популярны в 70 — 80-е годы. «Роковая ошибка» — спектакль о первой любви и первом, самом сильном разочаровании, о юности и поиске самого себя в этом мире. Девочку Надю когда-то взяла из детского дома и удочерила Клавдия, но не смогла дать ей настоящей материнской любви, поэтому Надя выросла резкой и жесткой. Мы застаем главную героиню в нелегкий момент ее жизни: ей предстоит сделать, возможно, самый сложный выбор — остаться с приемной матерью или уехать к внезапно объявившейся родной. А тут еще первая и очень непростая любовь: девушка влюбляется в женатого мужчину, ветерана афганской войны и вызывается присматривать за его сыном, пытаясь добиться взаимности.

Постановка — Михаил Лебедев (Санкт-Петербург).

Самарский академический театр драмы им. М. Горького, пл. Чапаева,1,

23 сентября в 18:00 5, 16, 31 октября в 18:00 Романтическая комедия «Корсиканка» Иржи Губича Фото: Самарский академический театр драмы им. М. Горького

Главный герой — побежденный Наполеон. Но " Корсиканка" — не историческая постановка, а скорее, фантазия на тему взаимоотношений власти и обычного человека. Император Наполеон, перед которым некогда трепетала Европа, живет в ссылке на острове Святой Елены. Растрепанный и жалкий, он все еще цепляется за символы великого прошлого. Неожиданно на острове появляется Жозефина Понтиу — кухарка и простолюдинка, преодолевшая более двух тысяч миль по штормящему морю, чтобы, якобы, привезти поклон от парижского люда. Император польщен, но еще не догадывается, для чего на самом деле прибыла на остров незваная гостья.

Режиссёр — Валерий Гришко

Самарский академический театр драмы им. М. Горького, пл. Чапаева,1 25 сентября в 18:00 4, 12, 30 октября в 18:00 "Странная миссис Сэвидж", комедия в 2-х действиях по пьесе Джона Патрика, — любимая советскими театрами американская комедия с Жанной Романенко в главной роли. Фото: Самарский академический театр драмы им. М. Горького

Богатую вдову помещают в психиатрическую больницу «Тихая обитель», ее приёмные дети для того, чтобы узнать, куда она спрятала доставшиеся ей от покойного мужа миллионы. Она же водит за нос своих опекунов и переосмысливает собственную жизнь. В этом ей помогает дружба с обитателями лечебницы — «райскими птичками». Их трогательное отношение к новому, незнакомому человеку дарит надежду на то, что в мире остались еще чистые сердца.

Самарский академический театр драмы им. М. Горького, пл. Чапаева,1 28 сентября в 18:00 18, 25 октября в 18:00 Спектакль «Жанна» по пьесе Ярослава Пулиновича Фото: Самарский академический театр драмы им. М. Горького

Главное, жить, Дмитрий, несмотря ни на что. Идти с гордо поднятой головой и держать хвост пистолетом. А если на это сил уже нет — нужно придумывать сказки. Если выйдет хорошая сказка, с ней можно прожить долго. Можно не расставаться с ней до конца жизни. А если плохая — придется пострадать. У меня вот вышла плохая. Я всю жизнь всем доказывала, что я лучшая, я сильная, я самая-самая — ему, потом ему, потом другому ему… А доказывать ничего не хочется. Да и некому. Хочется просто кого-то любить".

История неспокойной и противоречивой жизни успешной деловой женщины, чье становление пришлось на «лихие» девяностые. У нее есть всё: деньги, власть, положение, но нет самого главного — настоящей любви.

Режиссёр-постановщик — заслуженный деятель искусств РФ Вячеслав Гвоздков

29 Сентября в 18:00 27 Октября в 18:00 Восстановленный классический спектакль — пьеса в 2-х действиях «Амадеус», Питер Шеффер

В спектакле звучит музыка В. Моцарта и А. Сальери Фото: Самарский академический театр драмы им. М. Горького

В 2012-м году, когда сначала тяжело заболел Олег Белов (Моцарт), а потом не стало Александра Амелина, игравшего Сальери, «Амадеус» исчез из репертуара. Долгое время представить спектакль без этих актеров было невозможно. Но прошло время и подросло молодое поколение. Теперь Сальери играет Герман Загорский , Моцарта — Игорь Новиков и Максим Горюшкин. Как и первая редакция, премьера которой выпущена в 2004-м, спектакль идет в декорациях Владимира Фирера . В пьесе Питера Шеффера «Амадеус» одно из главных действующих лиц — завораживающая и искрящаяся музыка Моцарта и Сальери.

Сальери — первый придворный капельмейстер Вены, прославленный педагог, который проживает лучшие годы своей музыкальной карьеры при императоре Иосифе II. Но внезапно у него появляется конкурент — взбалмошный и непристойный хулигане Моцарт, который с ребяческой легкостью творит шедевральные произведения музыкального искусства, будто озаренный божественным даром. И черная зависть начинает разъедать душу Сальери…

Режиссер Валерий Гришко

Самарский академический театр драмы им. М. Горького, пл. Чапаева,1 30 Сентября в 18:00 Театр «Город» представит на суд зрителей спектакль по польской пьесе «Одноклассники» Тадеуша Слободзянека. Фото: Театр «Город»

Питерский режиссёр Дмитрий Крестьянкин поставил в самарском театре «Город» спектакль по польской пьесе «Одноклассники» Тадеуша Слободзянека. Это общечеловеческая история о том, как сохранить свою честь и совесть чистой, когда первоочередная задача — это выжить. Драматичные отношения поляков и евреев с 1930-х до наших дней, порой до ужаса натуралистично описанные Слободзянеком, в спектакле представлены через метафоричную режиссуру и сценографию: когда вроде бы и ничего не показано, но все равно жутко — это высший театральный пилотаж.

Режиссёр Дмитрий Крестьянкин.

Театр «Город», пр. Ленина 14А 23 сентября в 18:00 Театр «Самарская площадь» начнет афишу спектаклей Самары на сентябрь 2018 с русской классики. Спектакль по пьесе Гоголя «Женитьба» расскажет о том, как надворный советник Иван Кузьмич Подколесин решил жениться, но испугался и сбежал от невесты, выпрыгнув в окно…

Театр «Самарская площадь», ул. Садовая, 231 1 сентября, 18:00 Еще один шедевр русской классики — чеховская «Чайка»

Спектакль, который тоже стоит посетить школьникам — комедия «Чайка» Антона Павловича Чехова , произведение, обязательное для школьной программы. Посмотрев спектакль, можно разгадать чеховскую загадку: почему пьеса, в финале которой герой сводит счеты с жизнью, названа комедией.

Герои «Чайки» — тихие провинциалы, к которым из столицы вдруг приезжают знакомые, которые знамениты, успешны и богаты. Жители глубинки видят, как скучна и неинтересна их жизнь. И им хочется изменить ее. Но их попытки начать жить по-новому смешны и порой забавны.

Театр «Самарская площадь», ул. Садовая, 231 2 сентября, 18:00.

Театр «Камерная сцена» также начнет сезон спектаклей с нетленной русской классики.

Самарцев приглашают посмотреть театральную постановку по пьесе Александра Островского «Не сошлись характерами». Спектакль поставлен с музыкальными и танцевальными номерами, с театральными шутками — даже юным зрителям скучно не будет. Захотел кичливый, но нищий дворянин обманом жениться на богатой купеческой дочке, но просчитался. Природный ум и смекалка помогли людям из народа одержать верх над снобами.

Театр «Камерная сцена», ул. Некрасовская, 27 16 сентября, 18:00.

Музыкальный спектакль «А у нас во дворе…»

Открытие каждого театрального сезона — это праздник. А какой же праздник без концерта? Театр «Камерная сцена» приглашает зрителей на музыкальный спектакль-концерт в одном действии «А у нас во дворе…» Для тех, кто любит советское ретро, он особенно придется по душе. Ведь герои пьесы Валерия Золотовицкого живут, влюбляются, надеются, ссорятся и мирятся, ищут смысл жизни под любимые шлягеры 60-х, 70-х, 80-х годов.

Театр «Камерная сцена», ул. Некрасовская, 27 20 сентября, 18:30.