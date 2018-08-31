В Омском театре куклы сыграют историю про рыжего, честного и влюблённого

В театре куклы, актера, маски «Арлекин» идёт подготовка к 83-му театральному сезона. Его откроют 20 сентябряэ. Об этом сообщает пресс-служба культучреждения. В планах у театра участие в фестивальных показах. В конце сентября новая работа театра «Время играть» будет показана на IX Международном фестивале театров кукол «Оренбургский арбузник». В ноябре «Арлекин» отправится Китай на VI Международный фестиваль театров кукол «Золотая магнолия» со спектаклем «Дюймовочка».