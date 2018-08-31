В Омском театре куклы сыграют историю про рыжего, честного и влюблённого 

В театре куклы, актера, маски «Арлекин» идёт подготовка к 83-му театральному сезона. Его откроют 20 сентябряэ. Об этом сообщает пресс-служба культучреждения. В планах у театра участие в фестивальных показах. В конце сентября новая работа театра «Время играть» будет показана на IX Международном фестивале театров кукол «Оренбургский арбузник». В ноябре «Арлекин» отправится Китай на VI Международный фестиваль театров кукол «Золотая магнолия» со спектаклем «Дюймовочка».
Отметяться в репертуаре бенефисные спектакли актрисы и режиссера заслуженной артистки России Светланы Евстратенко и актрисы Нины Казаковой. В постановочных планах театра создание спектаклей «Красавица и Чудовище», «Руслан и Людмила», «Тута Карлссон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и др.». С обменными спектаклями в Омск приедут театры из других городов России. Коллектив будет вести подготовку VI Международного фестиваля театров кукол «В гостях у „Арлекина“, который состоится с 24 по 30 сентября 2019 г.