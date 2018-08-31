Улицам нужны герои!

1 и 2 сентября в пермском Экстрим-парке пройдет фестиваль уличной культуры «Герои Улиц».

Представители 11 видов уличной культуры сразятся на 6 специальных площадках в эпичных баталиях, доказывая, кто самый крутой футболист, танцор, баскетболист, мастер паркура, фристайлер на скейте, BMX, роликах, кик-скутерах, сноубордах и даже силач-кроссфитер. Организаторы обещают настоящее шоу, от которого захватывает дух и появляется мысль, что супергерои действительно среди нас. Расписание «Героев Улиц» можно посмотреть в официальной группе фестиваля.

Не пропустите, такая масштабная тусовка, где встречаются представители всей уличной культуры проходит только раз в году!

Фестиваль уличной культуры «Герои Улиц» проходит в рамках большого летнего фестиваля «Пермский Период. Новое время», который объединяет более ста музыкальных, театральных, спортивных событий на всей территории нашего региона.

Фото: heroesofperm