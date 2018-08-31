Ещё
Улицам нужны герои!
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет

Улицам нужны герои! 

Собака.ru 12 часов назад
Фото: Собака.ru
1 и 2 сентября в пермском Экстрим-парке пройдет фестиваль уличной культуры «Герои Улиц».
Представители 11 видов уличной культуры сразятся на 6 специальных площадках в эпичных баталиях, доказывая, кто самый крутой футболист, танцор, баскетболист, мастер паркура, фристайлер на скейте, BMX, роликах, кик-скутерах, сноубордах и даже силач-кроссфитер. Организаторы обещают настоящее шоу, от которого захватывает дух и появляется мысль, что супергерои действительно среди нас. Расписание «Героев Улиц» можно посмотреть в официальной группе фестиваля.
Не пропустите, такая масштабная тусовка, где встречаются представители всей уличной культуры проходит только раз в году!
Фестиваль уличной культуры «Герои Улиц» проходит в рамках большого летнего фестиваля «Пермский Период. Новое время», который объединяет более ста музыкальных, театральных, спортивных событий на всей территории нашего региона.
Фото: heroesofperm
Собака.ru: последние новости
Один из лучших спектаклей Биеннале театрального искусства покажут в Белгороде Открыта регистрация в "Лабораторию современного зрителя" Гала-концерт фестиваля Context.Diana Vishneva
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности2
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кто пустил автомат Калашникова в кино14
10 самых ожидаемых фильмов этой осени
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:08
Мультики, которые все ждут в 2019
Кино
03:30
Отвратительные принцы из мультиков
Кино
02:59
Кто пустил автомат Калашникова в кино
Кино
03:44
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кино
14:02
Ленты, которые не зря переделали
Кино
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение