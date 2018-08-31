В Воронеже поставят мюзикл «Нотр-Дам де Пари»

Студенка Воронежского государственного института искусств Анна Конивец выиграла грант на постановку мюзикла «Нотр-Дам де Пари».

Роди в постановке будут играть воронежские студенты и молодые люди до 30 лет, прошедшие кастинг, который состоится 16 сентября в Областном доме молодежи. Его участникам предстоит исполнить на русском языке номер из мюзикла «Нотр-Дам де Пари» и подготовить небольшой танцевальный номер.

Режиссёром-постановщиком мюзикла выступит художественный руководитель театральной студии, создатель театрального шоу «Браво» Николай Кодинов.

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