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Cвободное место для свободной драматургии. Театр.doc ищет новую площадку
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Cвободное место для свободной драматургии. Театр.doc ищет новую площадку 

BFM.RU 12 часов назад
Фото: BFM.RU
В Театре.doc точно знают, каким должно быть новое помещение: потолки не ниже 3,5 метра, зал — не меньше 70. Нежилое здание, отдельный вход, никакой пропускной системы, можно подвальчик, над которым что-то вроде магазина, чтобы не беспокоить жильцов, но лучше, если какой-нибудь флигель. То, что в сентябре придется переезжать, стало понятно еще в апреле, после смерти художественного руководителя Михаила Угарова. Место стали искать сразу, но до сих пор ничего конкретного, говорит заместитель директора театра Виктория Холодова:
Виктория Холодова заместитель директора Театра.doc «Причина простая: у нас закончился срок аренды, ЖК „Покровка“, она ТСЖ, не продлевает с нами наем по причине того, что жильцам, которые живут сверху над нами, мы находимся в жилом здании, им вечером надо отдыхать, а тут внизу театр, который мешает им это делать. Мне сложно сказать, варианты есть, они рассматриваются, но насколько они реальны, в данный момент ничего нельзя сказать по этому поводу. Насчет октября, все пока, что называется, „вилами на воде писано“.
До середины сентября все более-менее понятно. Вплоть до 8 сентября в пространстве в Малом Казенном переулке пройдет фестиваль современной драматургии „Любимовка“. Еще два дня на заключительные спектакли, потом демонтаж.
Вторую половину месяца: другие площадки: завод „АРМА“, Центр имени Мейерхольда. Играть ведь можно где угодно, ушедшие с разницей в полтора месяца худрук Михаил Угаров и директор театра Елена Гремина сумели создать своего рода децентрализованный, в некотором роде „жидкий“ театр, способный без якоря перетекать из одной формы в другую, говорит доцент ГИТИСа Павел Руднев:
Павел Руднев доцент ГИТИСа „Театр.doc — это ведь как конфедерация: там нет никакого центра, есть коллективы, которые собираются на какой-то проект или на два-три проекта. У них своя собственная бухгалтерия, администрация, способ продавать билеты, рекламы и так далее. Куда бы театр не переезжал, он будет существовать в той форме, в которой он был задуман. Конечно, будущее сильно зависит от того, сможет ли выделиться в Театре.doc творческий лидер, кем он будет. Театр существует за счет коллектива энтузиастов, которые делают что-то из чувства памяти, совестливости, но долго так не протянется. Необходимо, чтобы у театра была стратегия, чтобы она постоянно менялась. Она постоянно менялась и при Угарове и Греминой. Вопрос: сможет ли эта коллективная энергия все-таки обрести какую-то индивидуальность, которая будет думать не только о тактике, но и о стратегии“.
Одни из самых известных спектаклей Театра.doc: „Сентябрь.doc“ о событиях в Беслане, „Час восемнадцать“ памяти Магнитского и „Болотное дело“.
Дольше всего театр проработал в Трехпрудном переулке: 12 лет со дня основания и до того момента как осенью 2014 года столичный департамент городского имущества расторг договор аренды в одностороннем порядке. Следующим адресом стала Спартаковская (всего полгода, договор расторгнут арендодателем), а после Малый Казенный переулок (последние три года). Новое место — вопрос, желательно рядом с Садовым кольцом. Обязательно рядом с метро.
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