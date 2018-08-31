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В Казахстане создали конкурента фестивалю «Жара» в Баку
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В Казахстане создали конкурента фестивалю «Жара» в Баку 

Super.ru 12 часов назад
Фото: Super.ru
После отгремевшего в Баку фестиваля «Жара» на горизонте шоу-бизнеса, похоже, готовят ничуть не менее конкурентноспособное событие — в Казахстане на днях прошел уже во второй раз новый музыкальный фестиваль «ASTANA DAUSY», за кулисами которого побывал SUPER.
Специально для этого в Астану съехались российские и международные звезды, а также молодые популярные казахские исполнители. Размах, звездный состав артистов, уровень подготовки шоу и необычайное гостеприимство события не уступают азербайджанскому, а среди почетных гостей и вдохновителей нового события в Астане был замечен глава «Муз-ТВ» — Арман Давлетяров.
Помимо эффектных номеров на сцене в стиле «Евровидения» за кулисами обсуждали выход в свет Ани Лорак, переживающую непростой период в личной жизни. В Астане звезду поддерживал еще один специальный гость фестиваля — Филипп Киркоров. На сцене во время исполнения хита «Цвет настроения синий» певец «летал» на сцене эффектном золотом плаще, а покинул мероприятие вместе с певицей.
Участниками шоу стали также: победительница «Евровидения» 2012 года — шведская певица LOREEN, в свободное от фестиваля время успевшая опустошить в Астане пару элитных бутиков одежды, украинский певец ALEKSEEV, звезды минувшего «Евровидения» — молдаване DOREDOS, певица Согдиана и Григорий Лепс, представивший на фестиваля Россию.
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