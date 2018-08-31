В Казахстане создали конкурента фестивалю «Жара» в Баку

После отгремевшего в Баку фестиваля «Жара» на горизонте шоу-бизнеса, похоже, готовят ничуть не менее конкурентноспособное событие — в Казахстане на днях прошел уже во второй раз новый музыкальный фестиваль «ASTANA DAUSY», за кулисами которого побывал SUPER.

Специально для этого в Астану съехались российские и международные звезды, а также молодые популярные казахские исполнители. Размах, звездный состав артистов, уровень подготовки шоу и необычайное гостеприимство события не уступают азербайджанскому, а среди почетных гостей и вдохновителей нового события в Астане был замечен глава «Муз-ТВ» — Арман Давлетяров

Помимо эффектных номеров на сцене в стиле «Евровидения» за кулисами обсуждали выход в свет Ани Лорак, переживающую непростой период в личной жизни. В Астане звезду поддерживал еще один специальный гость фестиваля — Филипп Киркоров . На сцене во время исполнения хита «Цвет настроения синий» певец «летал» на сцене эффектном золотом плаще, а покинул мероприятие вместе с певицей.