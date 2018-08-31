Литературный фестиваль «Новая книга» открылся в Новосибирске лекциями под открытым небом

НОВОСИБИРСК, 31 августа. / ТАСС /. Третий литературный фестиваль «Новая книга» открылся в пятницу в центре Новосибирска лекциями под открытым небом, сообщил в пятницу журналистам программный директор фестиваля Михаил Фаустов.

По словам организаторов, мероприятия на открытой площадке проводятся несмотря на дождь и пользуются популярностью у новосибирцев.

"Мы сегодня открываем фестиваль в третий раз Дня нас принципиальная позиция, что это должен быть центр города, это должна быть улица, это должно быть открытое пространство, чтобы писатели, читатели, литературные люди, книготорговцы, издатели — все были в одном пространстве, чтобы они могли свободно без всяких препятствий общаться, сказать друг другу все, что они думают о книгах и литературных тенденциях", — сказал Фаустов.

"Это должна быть улица, это должно быть открытое пространство, чтобы писатели, читатели, литературные люди, книготорговцы, издатели — все были в одном пространстве, чтобы они могли свободно без всяких препятствий общаться, сказать друг другу все, что они думают о книгах и литературных тенденциях", — сказал Фаустов.

Специальным гостем «Новой книги» в этом году станет писатель, лауреат премии «Национальный бестселлер» за роман «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексей Сальников . Он не только встретится с читателями и расскажет о своем творчестве, но и выступит в программе «Поэмания» вместе с Андреем Родионовым , лауреатом премии «Триумф» в области высших достижений литературы и искусства. Также в рамках фестиваля заявлены читки пьес (формат, предполагающий простое прочтение пьесы по ролям — прим. ТАСС) от московского Театра.doc.

"Театр.doc второй год подряд приезжает в Новосибирск именно на «Новую книгу», он привезет один спектакль и читки пьес. Приедут [режиссер] Зарема Заудинова и несколько актеров", — уточнил программный директор фестиваля.

Программа фестиваля рассчитана на три дня. Завершится «Новая книга» в воскресенье, 2 сентября, итоговым мероприятием под названием «Открой Рот Баттл», где журналисты против артистов будут соревноваться в чтении специально отобранных текстов.