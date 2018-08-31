Праздник, посвященный Дню знаний, пройдет в московском парке «Сокольники» 2 сентября 

Большой семейный пикник, посвященный началу учебного и культурного года, пройдет в московском парке «Сокольники» 2 сентября, гости фестиваля попадут на школьные уроки и кружки, пообщаются с известными людьми и услышат праздничный концерт, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры города.
«2 сентября 2018 в парке «Сокольники» пройдет Большой семейный пикник, посвященный началу нового учебного, культурного и творческого года. На этот день территория парка превратится в большую школу с уроками музыки, литературы, театральным кружком, обществознанием, труда, физкультуры, физики и математики», — говорится в сообщении.
Для гостей мероприятия будут работать восемь тематических зон, в каждой из которых будет проходить насыщенная программа на любой вкус. На пикнике гости узнают о новых проектах департамента культуры города Москвы: «Музеи — детям», «Искусство — детям», специальных акциях московских библиотек и культурных центров.
На уроке литературы выступят представители столичных библиотек, пройдут встречи и автограф-сессии с известными поэтами и музыкантами: Владиславом Маленко, Ларисой Рубальской и Антоном Лаврентьевым.
На уроке музыки пройдет полюбившееся москвичам «Караоке со звездой». Гости мероприятия смогут спеть дуэтом с Анной Семенович, Юлией Началовой, Алексеем Гоманом, Евгением Кунгуровым, Брендоном Стоуном и Стасом Море.
Большой семейный пикник — прекрасная возможность приобщиться к культуре города и пообщаться с интересными людьми. На уроке обществознания участники встретятся с тележурналистом, продюсером и главным редактором журнала «СтарХит» Андреем Малаховым, общественным деятелем Викторией Лопыревой и актрисой и ведущей Екатериной Варнавой.
На уроках физики и математики, технологии и труда пройдут мастер-классы и научные шоу для детей и взрослых, а на уроке физкультуры гости мероприятия поиграют в игры на свежем воздухе.
В тематической зоне «Танцевальный кружок» танцевальные мастер-классы проведут Егор Дружинин, Елена Платонова, Ильшат Шабаев и хореографы балета «ТОДЕС», а также представители столичных школ искусств.
В театральном кружке гости смогут пообщаться с российским актером театра и кино Антоном Шагиным и режиссером Константином Богомоловым, а также принять участие в лекциях и мастер-классах, подготовленных культурными центрами и Домами культуры Москвы.
На Фестивальной площади с 15:00 до 19:00 пройдет грандиозный концерт с участием звезд российской эстрады. Для москвичей выступят Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Елена Темникова, Валерия, Ирина Дубцова, группа «Градусы» и другие.