Праздник, посвященный Дню знаний, пройдет в московском парке «Сокольники» 2 сентября

Большой семейный пикник, посвященный началу учебного и культурного года, пройдет в московском парке «Сокольники» 2 сентября, гости фестиваля попадут на школьные уроки и кружки, пообщаются с известными людьми и услышат праздничный концерт, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры города.

«2 сентября 2018 в парке «Сокольники» пройдет Большой семейный пикник, посвященный началу нового учебного, культурного и творческого года. На этот день территория парка превратится в большую школу с уроками музыки, литературы, театральным кружком, обществознанием, труда, физкультуры, физики и математики», — говорится в сообщении.

Для гостей мероприятия будут работать восемь тематических зон, в каждой из которых будет проходить насыщенная программа на любой вкус. На пикнике гости узнают о новых проектах департамента культуры города Москвы: «Музеи — детям», «Искусство — детям», специальных акциях московских библиотек и культурных центров.

На уроке литературы выступят представители столичных библиотек, пройдут встречи и автограф-сессии с известными поэтами и музыкантами: Владиславом Маленко , Ларисой Рубальской и Антоном Лаврентьевым

На уроках физики и математики, технологии и труда пройдут мастер-классы и научные шоу для детей и взрослых, а на уроке физкультуры гости мероприятия поиграют в игры на свежем воздухе.

В тематической зоне «Танцевальный кружок» танцевальные мастер-классы проведут Егор Дружинин Елена Платонова , Ильшат Шабаев и хореографы балета «ТОДЕС», а также представители столичных школ искусств.