30 лет в родном доме: «Школа современной пьесы» открывает юбилейный сезон

11 сентября Московский театр «Школа современной пьесы» открывает юбилейный сезон. Сбор труппы состоится в историческом здании на Трубной площади по адресу Неглинная улица, 29/14. Формат мероприятия обозначен как «субботник», но может перерасти в капустник». Ведь, коллективу театра есть что вспомнить: шумные премьеры и экспериментальные постановки, выдающихся артистов и великих личностей, выходивших на театральную сцену, аншлаги и овации, творческие открытия и неудачи, от которых не застрахован никто — особенно те, кто находится в постоянном поиске. Случались в театре и печальные события — прощание с замечательными артистами. И даже пожар, заставивший труппу покинуть исторический Дом на Трубной и несколько лет скитаться по разным московским площадкам.

На протяжении 30 лет никакие приключения не смогли поколебать твердые принципы и уникальную программу «Школы», которая формулируется в слогане: «ТЕАТР МИРОВЫХ ПРЕМЬЕР». На протяжении 30 лет театр предлагает зрителю только современные пьесы. Никакой классики. Никакого Шекспира, Островского, Ибсена. Даже, никакого Рэя Куни — потому что переводных пьес здесь тоже не бывает. Итак, исключительно современная русскоязычная драматургия. Более того: ставятся только те пьесы, которых ранее никто не ставил. Вот поэтому — мировые премьеры, отмечается в пресс-релизе.

В юбилейном театральном сезоне театр уже заявил о четырех премьерах: «ГАЗБУ» по пьесе Людмилы Петрушевской в постановке Константина Богомолова , «Тот самый день» по пьесе Ярославы Пулинович в постановке Олега Долина , «Фаина. Эшелон» в постановке Иосиф Райхельгауза и «Подноготная Дома на ТРУБЕ», которая заслуживает отдельного внимания. Это иммерсивная история, которая расскажет всю подноготную легендарного особняка, превратив все пространство театра в сцену. Именно этой премьерой «Школа современной пьесы» и откроет историческую сцену. А весной 2019 года театр откроет «Летнюю сцену». Подробнее о планах на сезон расскажет художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз.

Но открывать сцены «Школа» будет не только в Москве, но и в Берлине. Впервые в истории российский драматический театр открывает филиал за рубежом: начиная с сезона 2018/2019 года Московский театр «Школа современной пьесы» будет регулярно играть спектакли своего репертуара на сцене Русского Дома в Берлине. Кроме того, планируются совместные постановки с участием российских и немецких артистов.

В завершении дня, 11 сентября в 19.00, пока всё еще на сцене ДК «Кросна» на Пресненском валу, можно увидеть постановку, в которой перемешались двести еврейских анекдотов, десять прекрасных актеров, три музыканта и один режиссер, родившийся в Одессе. Из блистательно выстроенной цепочки анекдотов родилась драматургия и целая галерея ярких персонажей, увидеть которых можно в спектакле Иосифа Райхельгауза «Умер-шмумер, лишь бы был здоров».