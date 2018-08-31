Стала известна программа фестиваля имени Олега Янковского

Четвертый Всероссийский театральный фестиваль имени Олега Янковского начнет свою работу 12 октября в Саратовском академическом театре драмы имени И. А. Словнова. Среди различных спектаклей, которые смогут увидеть жители, были выбраны именно те, в творческом создании которых принимали участие выпускники саратовской театральной школы.

В первый день фестиваля зрителям представят постановку режиссёра Владимира Мирзоева «Олеанна». По его словам, в спектакле он старался показать борьбу и непонимание между «взрослым» сознанием старшего поколения и инфантильным миром молодежи. Кроме этого, в день открытия спектакля будет показан обновленный вариант спектакля Петра Фоменко «Безумная из Шайо» по пьесе Жана Жироду. «Катастрофа в дебюте», как характеризует жанр своего произведения режиссер, рассказывает о банкирах-аферистах. Постановка будет представлена в нашем городе впервые.

13 октября на сцене театра состоится главное событие фестиваля — показ «Безымянной звезды» по пьесе румынского писателя Михая Себастиана . Именно в этом спектакле сыграл свою первую главную роль Павел Табаков . Изюминкой представление критики называют игру Анны Чиповской , которая на сцене воплощает образ Моны.

На следующий день московский театр «Школа драматического искусства» представит «Мертые души» Гоголя в собственной интерпретации. Основной акцент авторы делают на историю создания классического произведения и «подарка» Пушкина Гоголю.

15 октября актеры из театра имени Фёдора Волкова представляет «Чайка. Эскиз». Постановка, которая была номинирована главную театральную премию страны «Золотая Маска-2017» в шести разных номинациях.