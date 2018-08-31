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Стала известна программа фестиваля имени Олега Янковского
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Стала известна программа фестиваля имени Олега Янковского 

САРАТОВ24 + ещё 1 8 часов назад
Фото: Самарская газета
Четвертый Всероссийский театральный фестиваль имени Олега Янковского начнет свою работу 12 октября в Саратовском академическом театре драмы имени И. А. Словнова. Среди различных спектаклей, которые смогут увидеть жители, были выбраны именно те, в творческом создании которых принимали участие выпускники саратовской театральной школы.
В первый день фестиваля зрителям представят постановку режиссёра Владимира Мирзоева «Олеанна». По его словам, в спектакле он старался показать борьбу и непонимание между «взрослым» сознанием старшего поколения и инфантильным миром молодежи. Кроме этого, в день открытия спектакля будет показан обновленный вариант спектакля Петра Фоменко «Безумная из Шайо» по пьесе Жана Жироду. «Катастрофа в дебюте», как характеризует жанр своего произведения режиссер, рассказывает о банкирах-аферистах. Постановка будет представлена в нашем городе впервые.
13 октября на сцене театра состоится главное событие фестиваля — показ «Безымянной звезды» по пьесе румынского писателя Михая Себастиана. Именно в этом спектакле сыграл свою первую главную роль Павел Табаков. Изюминкой представление критики называют игру Анны Чиповской, которая на сцене воплощает образ Моны.
На следующий день московский театр «Школа драматического искусства» представит «Мертые души» Гоголя в собственной интерпретации. Основной акцент авторы делают на историю создания классического произведения и «подарка» Пушкина Гоголю.
15 октября актеры из театра имени Фёдора Волкова представляет «Чайка. Эскиз». Постановка, которая была номинирована главную театральную премию страны «Золотая Маска-2017» в шести разных номинациях.
16 октября зрители увидят спектакль Воронежского театра «Гоголь переоделся Пушкиным» по рассказам Даниила Хармса и анекдотам «Веселые ребята», а 17 октября — Новокуйбышевский театр-студия «Грань» покажет пьесу Вампилова «Старший сын». Звуковым сопровождением к спектаклю являются композиции Василия Уриевского.
Заслуженный деятель искусств России Вячеслав Гвоздков поставил в Самарском театре драмы комедию Алексея Толстого «Касатка» и представит ее в нашем городе 18 октября. На следующий день зрители увидят представление, в котором актеры не говорят ни слова, но рассказывают всю историю прошлого века. Мастерская Виктора Рыжакова «Июльансамбль» и их «Современный концерт» — одно из самых оригинальных событий фестиваля. Завершит театральное мероприятие показ спектакля Саратовского театра драмы «Доходное место» по пьесе Александра Островского.
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