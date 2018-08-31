Выходные в Омске: фестиваль фейерверков и космические лекции

"Омск Здесь" представляет обзор событий, которые помогут приятно и интересно провести выходные.

Предсезонный проект Музыкального театра «Встречаемся у фонтана» (12+)

Музыкальный театр выходит за пределы привычного зрителям зала и готовит для омичей большой праздник под открытым небом. Вас ждёт живая музыка, ароматный кофе, увлекательные дискуссии о театре, встреча с артистами и скидки на билеты нового сезона. Хотя на вечер дождя не обещают, всё-таки рекомендуем прихватить с собой зонтики и быть готовыми к капризам сибирской погоды.

Театральная площадь, 31 августа с 18:00 до 22:00, вход свободный.

Концерт «Шедевры на все времена» (6+)

Последний летний вечер в Омске будет насыщен музыкальными событиями, и каждый сможет подобрать концерт на свой вкус. Начнём с классики. В Органном зале Омской филармонии пройдёт программа «Шедевры на все времена». Гости концерта услышат классические произведения И. С. Баха, И. Брамса, Ф. Мендельсона и других известных композиторов в исполнении органиста Кирилла Янковского

Органный зал Омской филармонии, 19:00, билет: 400 руб.

Концерт Last Summer Day (18+)

Любители более энергичной музыки смогут попрыгать и потанцевать на большом концерте в фолк-баре «Викинг». На сцене весь вечер будут играть представители различных рок-направлений, омские команды Outbreak, Illusion of Reality, Paraplast, Sanitarium, Killadelphia Rock-N-Rolls.

Фолк-бар «Викинг» (ул. Орджоникидзе 42), сбор гостей в 20:30, вход свободный.

"Чайные бега" (0+)

Омичей приглашают поучаствовать в уже традиционном беговом флешмобе, который проводится во многих городах России. Участники пробегают дистанцию в 5 километров в парковой зоне, пьют вкусный чай и жертвуют деньги в копилку благотворительного фонда. Организаторы «чайных бегов» обещают, что все собранные средства пойдут на лечение детей.

Парк «Зелёный остров» (сбор у сцены), 10:00. Пожертвование — 200 рублей.

"Доктор Айболит" (6+) и «Не всё коту масленица» (12+) в «Пятом театре»

Любителей сценических постановок приглашает к себе «Пятый театр». На 1 сентября у них запланированы сразу три спектакля: постановка по мотивам сказки К. И. Чуковского «Айболит» и два показа премьеры этого года — колоритной купеческой комедии положений А. Н. Островского «Не всё коту масленица». Билеты в продаже в театральных кассах города и на сайте театра.

"Пятый театр" (ул. Красный путь, 153)

"Доктор Айболит", 11:00, стоимость билетов: 270-330 руб.

"Не всё коту масленица", 14:00, стоимость билетов: 180-200 руб.

"Не всё коту масленица", 18:30, стоимость билетов: 570-660 руб.

Выставка винтажных кукол (0+)

В субботу в мастерской «В_месте» откроется необычная кукольная выставка. На ней будет представлена частная коллекция с вековой историей. Посетители смогут увидеть десятки кукол со всего мира в национальных костюмах. Также на выставке можно будет договориться о реставрации или обновлении ваших кукол.

Мастерская «В_месте» (пр. Комарова 21/2), суббота и воскресенье с 12:00 до 18:00, вход свободный.

Третий международный фестиваль фейерверков «Зажигаем звёзды» (6+)

Осень в Омске начнётся с одного из самых ярких событий года — долгожданного международного фестиваля фейерверков! Омск в третий раз примет мастеров пиротехники из России, Италии, Китая и Болгарии. На празднике ожидается не менее 17 тысяч зрителей для размещения которых приготовили две площадки: в Чернолучье и посёлке Красный Яр. Долгожданное шоу начнётся в 20:00, но приезжать на фестиваль можно с 14:00: всё это время для гостей будет проводиться масштабная развлекательная программа с конкурсами, выступлениями музыкальных коллективов и вкусными угощениями. Отдельно отметим, что на чернолученской площадке свой 14-й день рождения отметит одна из самых любимых омичами радиостанций и генеральный информационный партнёр фестиваля — «Радио Сибирь». Она приготовила для омичей особую программу и много приятных сюрпризов! Подробнее о программе праздника и покупке билетов читайте в нашем материале: ФЕСТИВАЛЬ ФЕЙЕРВЕРКОВ ПОД ОМСКОМ: ЧЕМ 1 СЕНТЯБРЯ УДИВЯТ ЗРИТЕЛЕЙ.

Омская область, Чернолучье и Красный Яр, развлекательная программа с 14:00, пиротехническое шоу с 20:00. Стоимость билетов: для взрослых — 1500 руб., для детей в возрасте от 10 до 15 лет — 1000 руб. Дети до 10 лет проходят бесплатно, но при себе нужно иметь документ, подтверждающий возраст ребёнка.

Проект «Хвоя» (18+)

Неподалёку от фестиваля фейерверков в сосновом лесу Красноярки пройдёт музыкальный проект «Хвоя». В этом месте сойдётся современная музыкальная культура и сибирская природа. Гости смогут потанцевать у огня под сеты популярных DJ, пожарить мясо, покормить комаров и получить незабываемые впечатления от ночёвки в палатках первой осенней ночью. Организаторы планируют подсветить лес вокруг и создать мистически-сказочную атмосферу.

Омская область, Красноярка, база отдыха «Сибиряк», с 22:00 до 9:00, стоимость билетов: без трансфера — 400 руб., с трансфером на автобусе — 600 руб., на месте — 500 руб.

Экскурсия в центр канистерапии «Лапу, друг» (0+)

В воскресенье центр канистерапии «Лапу, друг!» устраивает экскурсию для детей и их родителей. В этом центре трудятся не покладая лап собаки-терапевты: они оказывают положительное психологическое воздействие на детей, позволяют снять эмоциональное напряжение, развить у ребёнка чувство эмпатии и ответственности. На семейном мероприятии вы сможете увидеть и поиграть с собаками разных пород, узнать основы профессии кинолога, научиться правильно кормить и дрессировать собак и, конечно же, сфотографироваться с милыми четверолапыми питомцами.

Центр канистерапии «Лапу, друг» (ул. Крылова, 5), 11:00, стоимость входа: 600 руб. за двоих (ребёнок от 3 лет и взрослый), доплата за второго ребёнка 250 руб. Требуется предварительная запись по телефону 8-913-96-03-734.

Лекции в «Омском планетарии» (0+)

На старте учебного года Омский планетарий подготовил серию увлекательных лекций для омичей разных возрастов. Можно будет отправиться в путешествие по Солнечной системе и почувствовать себя штурманом космолёта из произведений научной фантастики. Можно узнать расположение и историю возникновения самых интересных созвездий. Чёрные дыры, рождение звёзд и путешествие с маленькой кометой — программа лекций очень насыщенная и будет интересна всем, кто хочет больше узнать о космосе

Омский планетарий (ул. Партизанская, 4а), стоимость билета: 200 руб., рекомендуется предварительно зарегистрироваться для участия.

12:30 Лекция «Путешествие по Солнечной системе для детей от 5 лет»

14:00 Лекция «Путешествие по звёздному небу»

15:30 Лекция «Жизнь во Вселенной и НЛО»

17:00 Лекция «Чёрные дыры»

20:00 Лекция «В мире звёзд» (с наблюдением планет в телескоп)

Праздник «Родной город Омск» (6+)

В центре Омска пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Для горожан будет организовано более 20 интерактивных культурных, образовательных и спортивных площадок, так что каждый сможет найти для себя что-то интересное. Из музыкальной программы отметим выступление «кумиров детства» многих россиян — «На-На». Кульминацией праздника станет праздничный фейерверк, который будут запускать с острова напротив Омской крепости с 21:45 до 22:00.

Площадь Победы, Сквер им. Дзержинского, Театральный сад, с 13:00 до 22:00, вход свободный.