Новосибирский «Глобус» откроет сезон детскими спектаклями и программой к Дню знаний

Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» откроет новый сезон 1 сентября. На площади перед театром устроят праздничную программу к Дню знаний, а на сцене будут идти спектакли для детей — «Король Матиуш» и «Чук и Гек».

Как сообщила пресс-служба театра, только до конца календарного года коллектив планирует выпустить четыре премьеры. В этом списке современные, средневековые и даже древнегреческие авторы. В конце декабря состоится премьера новогодней сказки по пьесе «Как стать Снегурочкой?» современного российского драматурга Анны Богачевой

В 2019 году, объявленном в России Годом театра, «Глобус» представит спектакль «Камера обскура» по роману Владимира Набокова , спектакль для зрителей от 16 лет в постановке молодого режиссера Полины Кардымон, музыкальный спектакль по мотивам волшебной повести «Черная курица, или Подземные жители» Антония Погорельского и танцевальный спектакль по мотивам поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила».

Последний из упомянутых проектов был анонсирован еще весной. Сейчас коллектив продолжает работу над постановкой.

«Молодые люди, ровесники пушкинских героев, рассказывают историю любви языком современного балета», — рассказали в театре о будущей премьере.

Заметным событием нового сезона станут финальные мероприятия международного конкурса современной драматургии «Ремарка». Он пройдет на базе «Глобуса» следующей весной. Формат конкурса предполагает отдельную номинацию для авторов из принимающего региона.