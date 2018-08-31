Жительница Подмосковья на форуме «Таврида‑2018» получила грант на развитие проекта

Жительница Домодедова Екатерина Мышлянова на форуме «Таврида-2018» выиграла всероссийский грант на реализацию своего проекта «Опера-chance» для реабилитации наркозависимых, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Завершился Всероссийский образовательный молодежный форум «Таврида-2018», в котором приняло участие 132 жителя Московской области. Ребята перенимали опыт и дискутировали со спикерами и гостями самых разнообразных направлений. Также на каждой смене форума проходила защита инициатив в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов.

«По результатам отбора, который включал в себя этап личных презентаций, публичное выступление финалистов перед участниками форума и открытое голосование, Екатерина Мышлянова из подмосковного города Домодедово получила грант на реализацию своей инициативы в размере 300 тысяч рублей. Екатерина представила проект «Опера-chance», цель которого — создание музыкальной лаборатории для молодых людей, проходящих лечение и реабилитацию от наркотической зависимости», — сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева

В реализации проекта по словам Екатерины готовы помочь не только брат и друзья из Домодедова, но и солист московского музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана Михаил Никаноров , а также сам театр — предоставлением сцены для репетиций.

«Мой проект даст ребятам, излечившимся от зависимости, реальную возможность вернуть себя в общество, заново социализироваться. Они смогут почувствовать себя нужными, творить в сфере музыкального искусства, поработать в команде профессиональных актеров, режиссеров и музыкантов в настоящей лаборатории. И как итог — поставить музыкальный спектакль. Главные роли сыграют сами ребята. Проект рассчитан на людей в возрасте от 16 до 30 лет», — рассказала Мышлянова.

Сценарий спектакля будет написан специально для участия ребят, излечившихся от зависимости, молодежной инициативной группой. Кроме того, сейчас автор проекта ведет поиск театральной площадки в родном Подмосковье для исполнения спектакля.

«В Московской области завершается масштабная форумная кампания. Мы организовали и провели главное областное молодежное событие этого лета — образовательный форум «Я — гражданин Подмосковья» и его 10 зональных этапов, слет для юных патриотов Московской области. 60 детей из Подмосковья отдохнули и прошли обучение по дополнительным тематическим программам во Всероссийском детском центре «Орленок». Всего за текущий год мы планируем отправить в «Орленок» 170 детей. Больше всего молодежи от Московской области в этом году приняли участие в форуме «Территория смыслов на Клязьме» — 281 человек и в форуме «Таврида» — 132 человека», — отметила Плещева.