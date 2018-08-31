Тенор Сергей Романовский: «Мне нравятся характеры злодеев в опере!»

Титульную партию Риччардо исполнил наш, российский тенор Сергей Романовский . Его успешный дебют на фестивале в Пезаро состоялся год назад, в 2017 году. И вот теперь подтверждение прошлогоднего успеха в кастинге, который далеко не под силу многим певцам.

На просьбу Ревизора.ru ответить на вопросы Сергей откликнулся с готовностью.

Как Вы пришли к вокалу?

К вокалу я пришел совершенно неожиданно. До того, как начать учиться академическому пению, я много лет учился по классу скрипки. Но 90-е годы были настолько тяжелыми, что родителям так и не удалось купить мне хоть более или менее пригодный инструмент для продолжения обучения в училище. Совершенно случайно моя мама узнали от друзей, что в музыкальном училище города Минеральные воды преподает очень известная оперная певица Ольга Федоровна Миронова . У меня на тот момент только, только прошла мутация голоса, а до этого я пел только в хоре музыкальной школы и в кружке эстрадной песни «Звонкие Голоса» и об опере не имел никакого понятия! Пришел поступать в училище и меня приняли! И попал я как раз к О. Ф. Мироновой! Так начались наши долгие и интересные занятия! Фото: ROF-2018

Как возникла идея посвятить себя сцене?

Долгое время я вообще не воспринимал свои занятия пением всерьез … Уменя были другие, более важные, как я тогда думал, дела! Например, брейк-данс. Но голос всегда побеждает … Он просится наружу, поэтому, в конце концов, пришло осознание того, что для меня важнее! Посвятить себя сцене… Я вообще никогда не думал на эту тему! Мне просто хотелось и хочется петь! Фото: ROF-2018

Какие характеры героев в спектаклях Вам ближе?

Наверное оттого, что в теноровом репертуаре преобладают лирические герои-любовники и мне приходилось и приходится их очень много петь, мне нравятся характеры злодеев в опере!

Каким для Вас был завершающийся сезон?

Этот сезон был очень интересный и трудный! Я исполнил 5 новых оперных ролей в операх разных стилей! Начал «Медеей» Керубини (Партия Ясона) на знаменитом оперном фестивале в Вексфорде, затем исполнил партию Рудольфа в «Богеме» Дж. Пуччини, в Амстердаме. Следом 5-ти часовую французскую версию Оперы Дж. Верди «Дон Карло» в титульной роли во французском Лионе! Затем партию Родриго в опере ДЖ. Россини «Дева Озера» в Королевской опере Льежа и наконец партию Агоранте в «Риччардо и Зораида» ДЖ. Россини на россиниевском фестивале в Пезаро! В общем, для меня это был год дебютов! Фото: ROF-2018

Каковы Ваши планы на следующий сезон?

Следующий сезон будет также очень интересный — Маленькая Торжественная Месса Дж. Россини в Риме, затем два концерта с программой из произведений Дж. Россини в Москве и Петербурге. Следом «Искатели Жемчуга» Бизе в Цюрихе, Затем «Лакме» Дэлиба в Омане и в конце сезона «Риголетто» на оперном фестивале в Брегенце.

Завершающийся оперный сезон и предстоящий, планы Сергея Романовского подтверждают творческий рост исполнителя, перспективу для дальнейшего развития его таланта. Успехов и новых творческих встреч с искусством тенора Сергея Романовского!