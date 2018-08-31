«Школа современной пьесы» открывает 30-й юбилейный сезон на Трубной площади 

На протяжении 30 лет никакие приключения не смогли поколебать твердые принципы и уникальную программу «Школы», которая формулируется в слогане: «ТЕАТР МИРОВЫХ ПРЕМЬЕР». На протяжении 30 лет театр предлагает зрителю только современные пьесы. Никакой классики. Никакого Шекспира, Островского, Ибсена. Даже, никакого Рэя Куни — потому что переводных пьес здесь тоже не бывает. Итак, исключительно современная русскоязычная драматургия. Более того: ставятся только те пьесы, которых ранее никто не ставил. Вот поэтому — мировые премьеры. Подробнее о планах на сезон расскажет художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз. В этом юбилейном театральном сезоне театр уже заявил о четырех премьерах: «ГАЗБУ» по пьесе Людмилы Петрушевской в постановке Константина Богомолова, «Тот самый день» по пьесе Ярославы Пулинович в постановке Олега Долина, «Фаина. Эшелон» в постановке Иосиф Райхельгауза и «Подноготная Дома на ТРУБЕ», которая заслуживает отдельного внимания. Это иммерсивная история, которая расскажет всю подноготную легендарного особняка, превратив все пространство театра в сцену. Именно этой премьерой «Школа современной пьесы» и откроет историческую сцену. А весной 2019 года театр откроет «Летнюю сцену». Но открывать «Школа» сцены будет не только в Москве, но и в Берлине. Впервые в истории российский драматический театр открывает филиал за рубежом: начиная с сезона 2018/2019 года Московский театр «Школа современной пьесы» будет регулярно играть спектакли своего репертуара на сцене Русского Дома в Берлине. Кроме того, планируются совместные постановки с участием российских и немецких артистов. В завершении дня, 11 сентября в 19.00, пока всё еще на сцене ДК «Кросна» на Пресненском валу, можно увидеть потрясающую постановку, в которой перемешались двести еврейских анекдотов, десять прекрасных актеров, три музыканта и один режиссер, родившийся в Одессе. Из блистательно выстроенной цепочки анекдотов родилась драматургия и целая галерея ярких персонажей, увидеть которых можно в спектакле Иосифа Райхельгауза «Умер-шмумер, лишь бы был здоров».