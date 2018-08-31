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Неподалеку от Савеловского состоится спектакль «Сказки роботов о настоящем человеке»
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Неподалеку от Савеловского состоится спектакль «Сказки роботов о настоящем человеке» 

Управа района Савеловский города Москвы 9 часов назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В воскресенье, 9 сентября, в театре «Центр драматургии и режиссуры» неподалеку огт Савеловского состоится показ спектакля «Сказки роботов о настоящем человеке».
Как сообщила пресс-секретарь ЦДР Алла Шуленина, данная постановка основана на повести Станислава Лема «О королевиче Ферриции и королевне Кристалле» из сборника «Кибериада».
— В механизированном пространстве сцены крутятся, движутся железные перекрытия. Кукольные герои оказываются во власти то металлических конструкций, то электрических огней, то космического тумана. Увлекательное повествование не только показывает иную реальность, но и предлагает задуматься о будущем мира, соотношении и взаимосвязи технологического прогресса и человеческих ценностей, — отметили организаторы.
Начало в 18.00. ЦДР расположен на Беговой улице, дом 5. (ск)
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