Омичей проверят на вокальные способности

Омский музыкальный театр объявил кастинг вокалистов для участия в новом мюзикле. В Омском музыкальном театре пройдёт кастинг на роли в одной из самых популярных постановок последних лет — мюзикле Кима Брейтбурга «Дубровский». Кастинг будет проводиться в два тура — 8 и 9 сентября. Поучаствовать в прослушивании могут как профессиональные артисты, так и обладающие хорошими вокальными данными любители. Для этого необходимо подготовить для комиссии фонограмму двух разнохарактерных произведений.

В комиссию войдут директор театра Нэлли Александровна Бут, главный режиссёр Александр Юрьевич Лебедев , а также артисты музыкального театра.

Оценивать вокальные и актёрские способности они будут 8 сентября в 11:00 и 17:00. Для участия в кастинге нужно заполнить анкету, которую можно найти на сайте или в официальных социальных сетях театра. Участники, «зацепившие» жюри, будут приглашены на второй тур, который состоится 9 сентября в 14:30. На нём необходимо будет представить номер из «Дубровского».

Премьерная серия спектаклей мюзикла «Дубровский» запланирована на 1, 2 и 4 ноября 2018 года.

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