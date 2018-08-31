Стала известна программа фестиваля первокурсников «Поехали!»

В Саратове 1 сентября в 20.00 часов на Театральной площади начнется главное событие осени-фестиваль первокурсников «Поехали!», на праздничном концерте выступит Анжелика Агурбаш , группа «Градусы», Эмма М и Роман Архипов , завершится программа красочным салютом в 23.00 часов.

Студенты первых курсов пройдут шествием по улице Волжской до Театральной площади.

Также в этот день будет организована церемония вручения премии «Высота» лучшим научно-педагогическим работникам, каждый из которых получит 100 тысяч рублей.

Напомним, что в прошлом году более 10 тысяч человек приняли участие в данных мероприятиях.