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Стала известна программа фестиваля первокурсников «Поехали!»
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Стала известна программа фестиваля первокурсников «Поехали!» 

АиФ 9 часов назад
Фото: АиФ
В Саратове 1 сентября в 20.00 часов на Театральной площади начнется главное событие осени-фестиваль первокурсников «Поехали!», на праздничном концерте выступит Анжелика Агурбаш, группа «Градусы», Эмма М и Роман Архипов, завершится программа красочным салютом в 23.00 часов.
Студенты первых курсов пройдут шествием по улице Волжской до Театральной площади.
Также в этот день будет организована церемония вручения премии «Высота» лучшим научно-педагогическим работникам, каждый из которых получит 100 тысяч рублей.
Напомним, что в прошлом году более 10 тысяч человек приняли участие в данных мероприятиях.
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