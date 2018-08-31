Ещё
В Gogol School открывается набор в пластическую лабораторию
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет

В Gogol School открывается набор в пластическую лабораторию 

Журнал ОК! 8 часов назад
Каждый сезон Gogol School открывает двери всем желающим раскрыть себя и свои творческий потенциал. Для того, чтобы стать студентом, не обязательно обладать театральными навыками и разбираться в актерском инструментарии. Но желание найти себя, и умение наблюдать за процессом своей эволюции тут приветствуются.
Сейчас группу набирает главный хореограф шоу «Танцы со звездами» 2012, 2013 и 2016 годов, выпускник английской королевской академии танца Royal Academy of Dance London Родион Барышев. В первый день осени он проведет прослушивание в Лабораторию пластического театра Gogol School, главной задачей которой является поиск гармоничной связи между действиями и эмоциями.
Родион Барышев
Когда: 1 сентября с 15:00 до 18:00  Где: Gogol School, ул. Кожуховская 7 (ТРЦ Мозаика)
Дополнительную информацию — расписание, стоимость курсов и прочее — можно посмотреть на сайте школы.
Журнал ОК!: последние новости
Театр Кабуки приедет на гастроли в Москву и Петербург Меган Маркл рассказала, что скучает по «Форс-мажорам» Блондинка с характером: 5 крутых фильмов с Кэмерон Диас
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности2
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кто пустил автомат Калашникова в кино14
10 самых ожидаемых фильмов этой осени
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:08
Мультики, которые все ждут в 2019
Кино
03:30
Отвратительные принцы из мультиков
Кино
02:59
Кто пустил автомат Калашникова в кино
Кино
03:44
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кино
14:02
Ленты, которые не зря переделали
Кино
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение