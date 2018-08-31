В Gogol School открывается набор в пластическую лабораторию

Каждый сезон Gogol School открывает двери всем желающим раскрыть себя и свои творческий потенциал. Для того, чтобы стать студентом, не обязательно обладать театральными навыками и разбираться в актерском инструментарии. Но желание найти себя, и умение наблюдать за процессом своей эволюции тут приветствуются.

Сейчас группу набирает главный хореограф шоу «Танцы со звездами» 2012, 2013 и 2016 годов, выпускник английской королевской академии танца Royal Academy of Dance London Родион Барышев. В первый день осени он проведет прослушивание в Лабораторию пластического театра Gogol School, главной задачей которой является поиск гармоничной связи между действиями и эмоциями.

Родион Барышев

Когда: 1 сентября с 15:00 до 18:00 Где: Gogol School, ул. Кожуховская 7 (ТРЦ Мозаика)

Дополнительную информацию — расписание, стоимость курсов и прочее — можно посмотреть на сайте школы.