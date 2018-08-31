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Музыкально-поэтическую программу ко Дню знаний представят в библиотеке вблизи Бутырского района
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Музыкально-поэтическую программу ко Дню знаний представят в библиотеке вблизи Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 8 часов назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
В библиотеке № 34 имени Вознесенского, расположенной вблизи Бутырского района, отметят День знаний. Всех желающих ждут 1 сентября.
— День знаний остается для многих одним из самых любимых праздников, связанных с прекрасными воспоминаниями детства и юности. В этот день актеры театра выразительного чтения представят читателям тематическую музыкально-поэтическую программу, — сообщила заведующая учреждением Ольга Измайлова.
Начало в 17.00. Напомним, библиотека № 34 имени Вознесенского находится по адресу: ул. Башиловская, 3. Вход свободный. (ео)
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