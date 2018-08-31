Музыкально-поэтическую программу ко Дню знаний представят в библиотеке вблизи Бутырского района

В библиотеке № 34 имени Вознесенского, расположенной вблизи Бутырского района, отметят День знаний. Всех желающих ждут 1 сентября.

— День знаний остается для многих одним из самых любимых праздников, связанных с прекрасными воспоминаниями детства и юности. В этот день актеры театра выразительного чтения представят читателям тематическую музыкально-поэтическую программу, — сообщила заведующая учреждением Ольга Измайлова.

Начало в 17.00. Напомним, библиотека № 34 имени Вознесенского находится по адресу: ул. Башиловская, 3. Вход свободный. (ео)