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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 1-2 сентября
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 1-2 сентября 

Агентство «Москва» 8 часов назад
1 сентября
Фотоматериалы:
8:30 — Праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний, в Московском президентском кадетском училище им. М. Шолохова.
9:00 — Открытие школы-пансиона для одаренных детей «Летово».
9:30 — Выступление мотивационного спикера Тони Роббинса в СК «Олимпийский».
11:00 — Московский государственный музыкальный театр фольклора «Русская песня» открывает музей кукол Надежды Бабкиной.
14:00 — Фестиваль воздушных змеев «Пестрое Небо» в музее-заповеднике «Царицыно».
14:00 — Средневековый фестиваль Lineage в саду им. Н. Баумана.
2 сентября
10:00 — Церемония прощания с Иосифом Кобзоном.
12:00 — Сбор труппы Московского Художественного театра им. А. Чехова.
Фотоматериалы:
10:00 — Церемония прощания с Иосифом Кобзоном.
12:00 — Сбор труппы Московского Художественного театра им. А. Чехова.
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