Камерный музыкальный театр РА готовится к большим гастролям

Камерный музыкальный театр Адыгеи им. А. Ханаху начнёт 25-й юбилейный сезон гастролями с Нальчике. Труппа театра второй год участвует в масштабном федеральном проекте поддержки региональных театров «Больщие гастроли». В октябре артисты покажут свои лучшие спектакли зрителям Кабардино-Балкарии.

По словам художественного руководителя коллектива Юнуса Сулейманова, для гастрольного тура отобраны три спектакля, рассчитанные на разновозрастную аудиторию. В программе гастролей постановки «Ослеплённые» по пьесе Эдгара Эгадзе , «Цеунеж и мальчик» по пьесе Нальбия Куёка и восточная сказка «Глупый дракон».

А в следующем году в рамках проекта «Большие гастроли» Камерный музыкальный театр им. Ханаху отправится на гастроли в Черкесск с одной из недавних постановок — музыкальным спектаклем «Табунщик и гордая красавица» по пьесе Тембота Керашева.