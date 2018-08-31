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Камерный музыкальный театр РА готовится к большим гастролям
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Камерный музыкальный театр РА готовится к большим гастролям 

АиФ Адыгея 8 часов назад
Фото: АиФ Адыгея
Камерный музыкальный театр Адыгеи им. А. Ханаху начнёт 25-й юбилейный сезон гастролями с Нальчике. Труппа театра второй год участвует в масштабном федеральном проекте поддержки региональных театров «Больщие гастроли». В октябре артисты покажут свои лучшие спектакли зрителям Кабардино-Балкарии.
По словам художественного руководителя коллектива Юнуса Сулейманова, для гастрольного тура отобраны три спектакля, рассчитанные на разновозрастную аудиторию. В программе гастролей постановки «Ослеплённые» по пьесе Эдгара Эгадзе, «Цеунеж и мальчик» по пьесе Нальбия Куёка и восточная сказка «Глупый дракон».
А в следующем году в рамках проекта «Большие гастроли» Камерный музыкальный театр им. Ханаху отправится на гастроли в Черкесск с одной из недавних постановок — музыкальным спектаклем «Табунщик и гордая красавица» по пьесе Тембота Керашева.
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