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Главная сцена страны принимает балет «Хрустальный Дворец» на музыку Алексея Шора
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Главная сцена страны принимает балет «Хрустальный Дворец» на музыку Алексея Шора 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 8 часов назад
Фото: Информационный портал Департамента культуры города Москвы
10 сентября, в 19:00, в Большом зале Государственного Кремлёвского Дворца состоится российская премьера балета с элементами оперы «Хрустальный дворец».
Мировая премьера балета «Хрустальный дворец» с успехом прошла на Мальте в июле 2017 года. Это событие было приурочено к 50-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Мальтой. В этом году балет был поставлен в Армении. Сейчас организаторы готовятся покорить этим необычным представлением Россию. После премьеры на Мальте Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Республике Мальта Владимир Малыгин подчеркнул: «С особым удовлетворением отмечаю, что балет получил многочисленные восторженные отклики, в том числе со стороны высокопоставленных гостей, посетивших данное мероприятие. Он реально способствовал укреплению образа России как страны с богатейшим музыкальным и духовным наследием».
«Балет поставлен на музыку замечательного американо-мальтийского композитора Алексея Шора. На мой взгляд, нам удалось создать что-то такое, чего еще не видели ни европейская, ни российская публика. «Хрустальный дворец» — это не просто балет, это балет с элементами оперы, и в нем задействованы действительно ведущие артисты оперы и балета мирового уровня», — отметил президент EFSC Константин Ишханов.
Зрителей ждёт яркое костюмированное представление с роскошными декорациями в стиле барокко с участием звезд Большого театра России и Михайловского театра. Действие балета разворачивается в XVIII веке, во времена правления российской императрицы Анны Иоанновны, которую сыграет знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути, известная своими ролями в знаковых фильмах мирового кинематографа: «Укрощение строптивого», «Жизнь прекрасна», «Безумно влюбленный» и многих других.
В основе сюжета «Хрустального Дворца» — исторический эпизод, имевший место при дворе российской самодержицы. Анна Иоанновна славилась своей любовью к пышным торжествам и необычным забавам. Однажды она решила поженить во дворце изо льда на реке Неве, Хрустальном Дворце, влюбленную пару придворных шутов. Их роли исполнят мировая звезда балета, заслуженный артист России Иван Васильев и ведущая солистка Большого театра России Мария Виноградова. В звездном составе участников постановки также задействованы прима-балерина Большого театра России, народная артистка России
Мария Аллаш и солистка оперной труппы Большого театра России Анна Нечаева. В балете также примут участие артисты ведущих музыкальных театров России, детский хор Большого театра России и Школа классического танца под руководством Геннадия и Ларисы Ледях.
Балет поставлен на музыку известного американо-мальтийского композитора русского происхождения Алексея Шора, чье творчество получило признание во всем мире.
В работе над хореографической и музыкальной составляющей балета принимали участие ведущие российские режиссеры и балетмейстеры — Екатерина Миронова и Александр Сомов, которые говорят о постановке как о «хрустальном дворце» человеческих отношений…».
Эпоха Анны Иоанновны открывает для зрителя интересные факты. Немногие знают, что в 1738 году Императрица стала основательницей первой русской «Танцевальной Ея Императорского Величества школы» (ныне — Академия русского балета имени А. Я. Вагановой). Исторические костюмы, расшитые вручную по канонам XVIII века, поразят зрителей своей эксклюзивностью, богатством и великолепием.
Представление в двух действиях будет проходить в сопровождении симфонического оркестра, участниками которого стали музыканты ведущих оркестров Москвы. Дирижирует постановкой неоднократный обладатель премии «Золотая Маска» Павел Клиничев.
Единственный показ в России балета с элементами оперы «Хрустальный дворец» — масштабное, знаковое событие, уникальный характер которого подчеркнут межкультурными театральными и музыкальными связями.
Инициатор и главный организатор проекта — Европейский фонд поддержки культуры (EFSC) во главе с Константином Ишхановым. Премьера балета в Москве организована совместно с Ассоциацией поддержки культурных инициатив (АПКИ) и Государственным Кремлёвским Дворцом.
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