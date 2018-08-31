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Липецкий государственный академический театр драмы открывает 98-й сезон
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Липецкий государственный академический театр драмы открывает 98-й сезон 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
ЛИПЕЦК, 31 авг — РИА Новости. Премьерным показом спектакля «Урок кокеткам, или Липецкие воды» откроет 15 сентября 98-й театральный сезон Липецкий государственный академический театр драмы имени Л. Н. Толстого, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.
"В постановке водевильный сюжет переплетается с историей края, когда местный курорт был популярной среди русских аристократов здравницей", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, пьеса была написана в 1815 году русским драматургом и театральным деятелем, князем Александром Шаховским. Спектакль поставлен в рамках творческого проекта «Липецкие воды. Театральный опыт XIX века. Перезагрузка», получившего президентский грант.
В целом же в репертуаре театра произведения Пушкина, Островского Толстого, Чехова, Булгакова, Твардовского, Хуциева. Для детей на сцене идут народные сказки и сюжеты по произведениям Гофмана, Андерсена, Линдгрен, Кэролла, Шварца. В последние годы театр заинтересовался зарубежной классикой — пьесами Мольера, Ибсена, Пиранделло и других.
"Обширное культурное наследие, традиции и обычаи липецкого края — это наше богатство, наши исторические корни, которые мы обязаны сохранить для будущих поколений", — цитирует пресс-служба слова главы администрации Липецкой области Олега Королева.
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