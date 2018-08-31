Спектакль с участием сказочных персонажей поставят на сцене местного культурного центра

Артисты экшн-театра «Виват» выступят на сцене КЦ «Братеево» с детским спектаклем «Однажды в сказке» в субботу, 1 сентября, в 17:00. Информация об этом опубликована в социальных сетях культурного центра.

Постановка художественного руководителя театра Бориса Доминина собрала вместе чуть ли ни всех сказочных персонажей. Участие в спектакле Снегурочки в качестве главного положительного героя и Снежной Королевы как основного отрицательного принесет зрителям зимнее настроение.

По сценарию постановки Снегурочку, которая снискала славу лучшей рассказчицы в волшебном лесу, похищают, а вместе с ней исчезают и все сказки. На поиски героини отправляются Кот в Сапогах и Оле Лукойе. Их благородному делу по спасению Снегурочки постоянно пытаются помешать известные злодеи: сама Снежная королева, Баба Яга, разбойники и другие.

Выступление артистов театра проводится в рамках Дня открытых дверей. Кроме спектакля, гостей праздника ждут увлекательные мастер-классы и музыкальный концерт.

Фото: социальные сети КЦ «Братеево»