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Пермский театр стал лауреатом международного карнавала кукол
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Пермский театр стал лауреатом международного карнавала кукол 

АиФ Пермь 7 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Пермский театр «Туки-Луки» стал лауреатом фестиваля World Puppet Carnival (Всемирный карнавал кукол). Ежегодный международный фестиваль кукольного искусства прошёл с 14 по 19 августа в Екатеринбурге и собрал участников из 29 стран мира!
Россию представляли на фестивале два театра: Екатеринбургский театр кукол и пермский театр кукол «Туки-Луки». Коллеги из других стран, жюри и зрители с восторгом приняли пермские постановки: уличный спектакль «Незнайка» и легендарное Шоу ходулистов и марионеток «Люди и птицы».
Номинацию «The best puppet musikal show» (Лучшее кукольное музыкальное шоу) получила сказка «Огниво» пермского театра.
В первые дни сентября театр «Туки-Луки» порадует своих зрителей уличными шоу в Перми.
1 сентября в 14.00 состоится уличный спектакль «Незнайка» в парке Миндовского (Индустриальный район).
1 сентября в 17.15 — интерактивный уличный спектакль «О!» в парке «Счастье есть» (Кировский район).
2 сентября в 18.00 — легендарное шоу ходулистов и марионеток «Люди и птицы» на Соборной площади у Художественной галереи.
На этом театр «Туки-Луки» закроет сезон уличных представлений и 8 сентября откроет свой 13-й театральный сезон премьерой спектакля «Снегурочка».
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