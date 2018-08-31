Пермский театр стал лауреатом международного карнавала кукол

Пермский театр «Туки-Луки» стал лауреатом фестиваля World Puppet Carnival (Всемирный карнавал кукол). Ежегодный международный фестиваль кукольного искусства прошёл с 14 по 19 августа в Екатеринбурге и собрал участников из 29 стран мира!

Россию представляли на фестивале два театра: Екатеринбургский театр кукол и пермский театр кукол «Туки-Луки». Коллеги из других стран, жюри и зрители с восторгом приняли пермские постановки: уличный спектакль «Незнайка» и легендарное Шоу ходулистов и марионеток «Люди и птицы».

Номинацию «The best puppet musikal show» (Лучшее кукольное музыкальное шоу) получила сказка «Огниво» пермского театра.

В первые дни сентября театр «Туки-Луки» порадует своих зрителей уличными шоу в Перми.

1 сентября в 14.00 состоится уличный спектакль «Незнайка» в парке Миндовского (Индустриальный район).

1 сентября в 17.15 — интерактивный уличный спектакль «О!» в парке «Счастье есть» (Кировский район).

2 сентября в 18.00 — легендарное шоу ходулистов и марионеток «Люди и птицы» на Соборной площади у Художественной галереи.

На этом театр «Туки-Луки» закроет сезон уличных представлений и 8 сентября откроет свой 13-й театральный сезон премьерой спектакля «Снегурочка».