Исаев дал неделю на украшение Саратова к Дню города

Сегодня, 31 августа, глава Саратова Михаил Исаев на оперативном совещании дал поручение главам районов завершить украшение территории областного центра к Дню города в недельный срок, сообщает пресс-служба мэрии.

Также участники встречи обсудили реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги». По данным мэрии, в работе находится семь участков дорог общей площадью 91,2 тысячи квадратных метров — два участка улицы Рахова, а также участки на улицах Ипподромной, Астраханской, Академика Антонова, Встречной и Буровой.

«Все работы должны быть завершены до октября, пока позволяют погодные условия. Подход к благоустройству должен быть комплексным», — дал поручение Исаев.

Исполняющая обязанности замглавы администрации города по социальной сфере Лариса Ревуцкая напомнила, что завтра, 1 сентября, помимо торжественных линеек будет проведена акция «Театр детям».

«Акция проходит при поддержке городских депутатов на территории Саратова уже третий год подряд. В текущем году ее решили немного продлить и провести спектакли для первоклассников и их родителей», — рассказала Равуцкая.