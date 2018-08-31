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Исаев дал неделю на украшение Саратова к Дню города
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Исаев дал неделю на украшение Саратова к Дню города 

Свободные новости 7 часов назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 31 августа, глава Саратова Михаил Исаев на оперативном совещании дал поручение главам районов завершить украшение территории областного центра к Дню города в недельный срок, сообщает пресс-служба мэрии.
Также участники встречи обсудили реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги». По данным мэрии, в работе находится семь участков дорог общей площадью 91,2 тысячи квадратных метров — два участка улицы Рахова, а также участки на улицах Ипподромной, Астраханской, Академика Антонова, Встречной и Буровой.
«Все работы должны быть завершены до октября, пока позволяют погодные условия. Подход к благоустройству должен быть комплексным», — дал поручение Исаев.
Исполняющая обязанности замглавы администрации города по социальной сфере Лариса Ревуцкая напомнила, что завтра, 1 сентября, помимо торжественных линеек будет проведена акция «Театр детям».
«Акция проходит при поддержке городских депутатов на территории Саратова уже третий год подряд. В текущем году ее решили немного продлить и провести спектакли для первоклассников и их родителей», — рассказала Равуцкая.
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