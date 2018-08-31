Ирина Безрукова научила воронежцев тифлокомментированию

В Воронеже проходит третий инклюзивный фестиваль «Мы вместе». В этом году главная его тема — доступность театрально-концертных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Особыми гостями стали известная актриса театра и кино, общественный деятель и профессиональный тифлопереводчик Ирина Безрукова и Московский Театр мимики и жеста, где играют люди с ограниченными возможностями.

«Я здесь с особой миссией. В Воронеже впервые дают спектакль с тифлокомментированием, на котором слепые фактически увидят происходящее на сцене. Я счастлива, что развитие этого направления коснулось вашего города, и мечтаю, что однажды здесь в одном зале соберутся обычные люди и люди с особыми потребностями и вместе, без каких либо ограничений, смогут погрузиться в мир театрального искусства», — рассказала Ирина Безрукова.

В рамках фестиваля для детей с особыми нуждами провели серию мастер-классов и показали два спектакля: « Александр Вертинский » с тифлокомментированием для людей с нарушением зрения и постановку для слабослышащих людей Московского Театра Мимики и Жестов.

Кроме того, Ирина Безруков провела круглый стол на тему «Тифлокоомментирование в Воронежской области» и поделилась опытом по созданию театральных спектаклей с «горячим» комментированием.

«Воронеж — первый город, который обратился к специалистам и сделали профессиональный спектакль. Известно, что у незрячих людей восприятие постановки с тифлопереводом возрастает по качеству до 70%», — отметила актриса.

По словам Ирины Безруковой, инклюзия заключается в том, чтобы в зале рядом сидели и люди с особыми потребностями, и обычные горожане.