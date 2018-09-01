Михалков провел финальный этап отбора в свою актерскую мастерскую 

Состоялся финальный этап отбора в актерскую мастерскую Никиты Михалкова. До последнего кастинга допустили 42 абитуриента из более чем двухсот желающих. Перед этим претенденты прошли другие испытания, среди которых были экзамены по пластике и вокалу, а также актерский тренинг.
В жюри финального кастинга, помимо самого Михалкова, вошли именитые деятели культуры и искусства. Например, народный артист Виктор Вержбицкий, режиссер Вера Камышникова и хореограф Виктория Скицкая. Студентами стали только двадцать из них, передает телеканал «Россия 24».