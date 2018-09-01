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Михалков провел финальный этап отбора в свою актерскую мастерскую
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Михалков провел финальный этап отбора в свою актерскую мастерскую 

Вести.Ru + ещё 1 12 часов назад
Состоялся финальный этап отбора в актерскую мастерскую Никиты Михалкова. До последнего кастинга допустили 42 абитуриента из более чем двухсот желающих. Перед этим претенденты прошли другие испытания, среди которых были экзамены по пластике и вокалу, а также актерский тренинг.
В жюри финального кастинга, помимо самого Михалкова, вошли именитые деятели культуры и искусства. Например, народный артист Виктор Вержбицкий, режиссер Вера Камышникова и хореограф Виктория Скицкая. Студентами стали только двадцать из них, передает телеканал «Россия 24».
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