Фестиваль «Мариинский — Владикавказ» во второй раз пройдет в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 августа. / ТАСС /. Международный кавказский фестиваль «Мариинский — Владикавказ» во второй раз пройдет в Северной Осетии. Об этом глава республики Вячеслав Битаров сообщил на своей странице в социальной сети Instagram по итогам встречи с дирижером Валерием Гергиевым.

"30 сентября в Северной Осетии стартует второй международный кавказский фестиваль «Мариинский — Владикавказ». Это большое событие в культурной жизни республики. Обговорили с маэстро организационные моменты. Зрителей, как и в прошлом году, ждут интереснейшие концертные программы, мастер-классы, оперные и балетные постановки", — говорится в сообщении.

В 2017 году фестиваль посетили более 3 тыс. зрителей, он проходил в течение шести дней и открылся выступлением симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с участием пианиста Дениса Мацуева . Также зрители смогли увидеть на североосетинской сцене альтиста Юрия Башмета и лауреата XV международного конкурса им. П. И. Чайковского французского пианиста Люка Дебарга.

Площадкой фестиваля стал филиал Мариинского театра во Владикавказе — Государственная академическая филармония Северной Осетии — и Национальный государственный театр оперы и балета республики.